Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κρήτη πλήττεται από ισχυρά καιρικά φαινόμενα κατηγορίας τέσσερα, τα οποία έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε υποδομές και οδικά δίκτυα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω του κορεσμένου εδάφους.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει τον θάνατο ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμών σε πληγείσες περιοχές του νησιού.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής, επηρεάζοντας σημαντικά και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στο Αιγαίο.

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Μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα αντιμετωπίζε η Κρήτη, καθώς το νέο κύμα της κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν για πολλές ακόμη ώρες.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, με την κόκκινη προειδοποίηση να ισχύει έως νωρίς το απόγευμα και την πορτοκαλί στη συνέχεια έως το πρωί της Κυριακής. Στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Αναλυτικά το νέο δελτίο:

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α) Στην Κρήτη

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σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Νέο 112 στον Μυλοπόταμο: «μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί εκ νέου συσσώρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στις 11:55 σήμερα Σάββατο εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και, για προληπτικούς λόγους, να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

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«Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία», αναφέρεται στο μήνυμα του 112, με την επισήμανση προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο παραμένει δύσκολη, καθώς η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικό όγκο νερού. Η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Υπενθυμίζεται ότι στα Ζωνιανά η επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε για ακόμη μία νύχτα οδήγησε τη δημοτική αρχή στην απόφαση να προχωρήσει σε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Συγκεκριμένα, κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» τμήμα του δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς τα συνεχιζόμενα φαινόμενα επιβαρύνουν την ήδη πληγείσα περιοχή.

Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

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Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

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23 απεγκλωβισμοί και προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας

Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η ένταση της βροχής. Είναι και το γεγονός ότι το έδαφος σε πολλές περιοχές του νησιού είναι ήδη κορεσμένο από τα τεράστια ύψη νερού που προηγήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και νέες βροχοπτώσεις μικρότερης διάρκειας μπορούν να προκαλέσουν νέες υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις και πλημμυρικά επεισόδια.

Το 112 έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους ολόκληρης της Κρήτης να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε κατάσταση «Red Code».

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

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Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε σειρά περιστατικών, προχωρώντας συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

«Τελευταία επιχείρηση λίγο νωρίτερα, ήταν ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού» τόνισε ο κ. Κουγιουμουτζάκης, συμπληρώνοντας ότι στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Όπως τόνισε, εκτός από τα Φέρμα, προβλήματα μεταξύ άλλων καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά.

Επίσης όπως ανέφερε έχει σημειωθεί καθίζηση του οδικού δικτύου στο ύψος της Αγιάς Φωτιάς, ενώ στο δρόμο Ιεράπετρα-Σητεία ο δρόμος έχει κλείσει στα Φέρμα, ενώ στο δρόμο Σητεία -Ιεράπετρα είναι κλειστός από το ύψος του Κουτσουρά.

«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Κατηγορία 4 το σημερινό επεισόδιο

Η εικόνα που δίνουν τα πρωινά προγνωστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση επεισοδίων βροχόπτωσης του METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο του Σαββάτου κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – «Πολύ σημαντική».

Οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού αναμένονται κυρίως στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα επιμείνουν μέσα στην ημέρα, ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα ισχυρά φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Ένας νεκρός και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό, ηλικιωμένο κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, στον ορεινό Μυλοπόταμο σημειώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμοί, ενώ ένα ζευγάρι τραυματίστηκε όταν βρέθηκε στα νερά μετά την καταστροφή γέφυρας.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις από τις πληγείσες περιοχές και έχει πραγματοποιήσει μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων.

Κλειστοί δρόμοι και στο Ηράκλειο

Προβλήματα παραμένουν και στο Ηράκλειο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση σε ποτάμια και ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Στην περιοχή του Γιόφυρου η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του Δρακουλιάρη, ενώ στη Φοινικιά αρκετές επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει.

Σοβαρά προβλήματα είχαν καταγραφεί επίσης στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους, ζημιές σε οχήματα και υποδομές και κατά τόπους διακοπές της κυκλοφορίας.

Τεράστιες ποσότητες νερού

Οι ποσότητες βροχής που έχουν πέσει στην Κρήτη εξηγούν το μέγεθος των προβλημάτων. Στον Προφήτη Ηλία είχαν καταγραφεί περισσότερα από 220 χιλιοστά βροχής, ενώ στο Τζερμιάδο καταγράφηκαν 174 χιλιοστά στο διάστημα από το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου έως το πρωί της 1ης Οκτωβρίου.

Το κρίσιμο στοιχείο πλέον είναι ο κορεσμός του εδάφους. Ρέματα και χείμαρροι μπορούν να φουσκώσουν πολύ γρήγορα και κατολισθήσεις μπορούν να σημειωθούν ακόμη και όταν η βροχή παρουσιάζει προσωρινή ύφεση.

Μεγάλες ζημιές και στο Λασίθι

Στο Λασίθι έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο, όπου πλημμύρισαν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και καταγράφηκαν ζημιές σε καλλιέργειες. Προβλήματα έχουν σημειωθεί επίσης στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελούντα, στον Μίλατο και στις Λίμνες.

Πολύ ισχυροί άνεμοι – Προβλήματα στη θάλασσα

Εξίσου σοβαρό είναι το πρόβλημα στις θάλασσες. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, που μπορούν να φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς χρειάζεται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δρομολόγια εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις των λιμενικών αρχών.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια και Δήμοι παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Συνεργεία και μηχανήματα έργου επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά, με στόχο να παραμείνουν ανοιχτές οι κοίτες και το οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ρέματα, χειμάρρους, ιρλανδικές διαβάσεις και σημεία όπου έχουν ήδη σημειωθεί κατολισθήσεις.

Πότε θα αρχίσει η βελτίωση

Τα δύσκολα δεν τελειώνουν το πρωί του Σαββάτου. Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Μέχρι τότε η βασική οδηγία παραμένει μία: καμία άσκοπη μετακίνηση και σε καμία περίπτωση διέλευση από πλημμυρισμένο δρόμο, ρέμα ή χείμαρρο, ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή η βροχή έχει σταματήσει. Η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας.