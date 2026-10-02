Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ενεργοποιήθηκε το 112 για την Περιφέρεια της Κρήτης και τον Δήμο Μυλοποτάμου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλούν πλημμύρες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο, ενώ χείμαρρος υπερχείλισε παρασύροντας νερά σε κατοικημένες περιοχές στα Ζωνιανά.

Συνεργεία των δήμων επιχειρούν με μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση της απορροής των υδάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για παροχή βοήθειας, αντλήσεις υδάτων και μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες.

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης, καθώς στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε ισχύ παραμένει η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν κυρίως το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν το νησί από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

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«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια #Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… October 2, 2026

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ζωνιανά: Υπερχείλισε ο χείμαρρος – Νερά μπήκαν σε σπίτια

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται.

Ώρες αγωνίας περνούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ο χείμαρρος υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού να διοχετεύονται μέσα στον οικισμό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες νερά εισήλθαν και σε σπίτια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η οποία παρουσιάζει επιδείνωση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με το βάρος να δίνεται στις παροχές βοήθειας, στις αντλήσεις υδάτων, στις κοπές δέντρων και, όπου απαιτηθεί, στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δήμοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

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Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

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