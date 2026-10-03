Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κρήτη αντιμετωπίζει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να κατατάσσει το φαινόμενο στην κατηγορία πολύ σημαντική.

Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως εννέα μποφόρ στο Αιγαίο προκαλούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και διατηρούν σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω της συνεχιζόμενης αξιολόγησης της κατάστασης στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Την Κυριακή το βάρος της κακοκαιρίας μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα προβλέπεται μικρή υποχώρηση των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο.

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Η Κρήτη παραμένει σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η περιοχή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή. Η τελευταία ενημέρωση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νησί, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο εξακολουθούν να φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Από αργά τη νύχτα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των έντονων φαινομένων στην Κρήτη.

Κρήτη: το δύσκολο Σάββατο

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Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν μεγάλο μέρος του νησιού, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται Χανιά και Ρέθυμνο. Το επεισόδιο βροχόπτωσης έχει καταταχθεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo στην Κατηγορία 4 – «Πολύ σημαντική».

Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή επειδή έχουν προηγηθεί μεγάλες ποσότητες βροχής και τα εδάφη είναι ήδη επιβαρυμένα. Χείμαρροι, ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και ορεινές περιοχές είναι τα σημεία όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κινηθεί περίπου στους 17 έως 21 βαθμούς.

Θάλασσες: το Αιγαίο παραμένει πολύ δύσκολο

Το σοβαρότερο πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να είναι οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πνέουν βορειοανατολικοί 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με την ΕΜΥ να προβλέπει ότι οι πολύ θυελλώδεις εντάσεις θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς. Στο Ιόνιο, αντίθετα, οι άνεμοι είναι σαφώς ηπιότεροι, γενικά 3 έως 4 μποφόρ.

Τι ισχύει με τα πλοία προς και από Κρήτη

Η τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού το βράδυ της Παρασκευής διατηρούσε το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ ακυρώθηκαν και τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Για σήμερα Σάββατο η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με τους ανέμους. Μέχρι την ώρα σύνταξης δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση που να επιτρέπει να γράψουμε ότι το απαγορευτικό έχει αρθεί συνολικά. Συνεπώς, όποιος ταξιδεύει σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο ή την ακτοπλοϊκή εταιρεία πριν κατευθυνθεί στο λιμάνι.

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Αθήνα

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμένουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα ανατολικά παράκτια. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φθινοπωρινά επίπεδα, περίπου 15 έως 23 βαθμούς στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, χωρίς τα έντονα φαινόμενα της νότιας χώρας. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 24 βαθμούς, με περισσότερη ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Κυριακή: υποχωρεί η κακοκαιρία από την Κρήτη

Από αργά απόψε τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Την Κυριακή το κύριο βάρος της κακοκαιρίας μεταφέρεται ανατολικότερα, στα Δωδεκάνησα και κυρίως στα νοτιότερα τμήματά τους, όπου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση έως το μεσημέρι. Παράλληλα αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων στο Αιγαίο.

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Η εικόνα της νέας εβδομάδας

Μετά το ιδιαίτερα δύσκολο Σαββατοκύριακο, η τάση είναι για αποκλιμάκωση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη και εξασθένηση των πολύ θυελλωδών ανέμων. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα και η χώρα θα περάσει σε ηπιότερο καιρικό σκηνικό, χωρίς όμως να αποκλείονται κατά τόπους νεφώσεις και βροχές.

Το κρίσιμο διάστημα για σήμερα είναι μέχρι το απόγευμα για τις θάλασσες και μέχρι αργά το βράδυ για την Κρήτη. Το Αιγαίο παραμένει το βασικό πρόβλημα για την ακτοπλοΐα και η Κρήτη η περιοχή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

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Πηγή: ΕΜΥ – https://www.emy.gr/

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