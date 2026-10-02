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Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες και καλλιέργειες σημειώθηκαν σε ολόκληρο το νησί, με τον Μυλοπόταμο να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 255 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων και αντλήσεις υδάτων στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, καθώς οι υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Οι τοπικές αρχές κατέγραψαν ακραία ύψη βροχόπτωσης σε πολλές περιοχές, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει νέα επιδείνωση των φαινομένων για το επόμενο διάστημα.

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Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα, ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες ενώ η αν και υπήρξε εξασθένιση των φαινομένων από χθες το απόγευμα από σήμερα, μετά το μεσημέρι ανεμένεται νέο δυνατό κύμα βροχοπτώσεων.

Νεκρός είναι ένας 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο που είχε πάει στο ποιμνιοστάσιό του, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του αλλά όταν προσπάθησε να φύγει έπιασε δυνατή βροχή. Θέλοντας να επιστρέψει στην οικία του το συντομότερο δυνατό προσπάθησε να περάσει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλίσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα δύο μέτρα. Έτσι τον παρέσυρε ένας ορμητικός χείμαρρος και τελικά εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.

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Η βροχή ήταν τόσο δυνατή σε πολλές πριοχές της Κρήτης που για παράδειγμα στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου. Η ποσότητα αυτή μεταφράζεται στον συνολικό όγκο βροχής που έχει καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ολόκληρο έτος.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου που κηρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη χειμάρρου. Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη, ενώ οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Προβλήματα στο Ηράκλειο

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Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού Γιόφυρου, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη – Γιόφυρο – Φοινικιά – Μαλάδες. Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έκλεισε ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φοινικιά.

Σοβαρές ήταν οι καταστροφές και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τοπικό ρέμα φούσκωσε και ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο. Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους.

Συνεργεία αποκατάστασης, με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό, χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από τα ορμητικά νερά.

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Στο μεταξύ, στο Οροπέδιο Λασιθίου, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία.

Στα Ανώγεια, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης στους δρόμους. Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχείρησαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 255 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

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Στο Ηράκλειο και κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων. Στο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν τρεις μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων. Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.