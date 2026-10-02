Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη παρουσιάζουν προσωρινή υποχώρηση, ωστόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να κορυφωθούν μέσα στο Σάββατο, επηρεάζοντας κυρίως το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη έως την Κυριακή.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως εννέα μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο των θαλάσσιων δρομολογίων πριν από κάθε μετακίνηση.

Τα ήδη κορεσμένα εδάφη σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης χειμάρρων και ρεμάτων από τις νέες βροχοπτώσεις.

Αντίθετα, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν ηπιότερη εικόνα, με τους ισχυρούς ανέμους να αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην περιοχή της Αττικής.

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Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ξεκινά με σχετική υποχώρηση των έντονων φαινομένων στην Κρήτη, όμως η βελτίωση θα είναι προσωρινή. Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, από το απόγευμα αναμένεται νέα επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το δυσκολότερο διάστημα τοποθετείται μέσα στο Σάββατο. Τα έντονα φαινόμενα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα επιμένουν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Κρήτη: η πρωινή ανάσα δεν θα κρατήσει

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Μετά τις εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού των προηγούμενων ωρών, η προσοχή παραμένει στραμμένη στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε στα Ανώγεια Ρεθύμνου 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής προβλέπεται σχετική εξασθένηση. Από το απόγευμα όμως οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενισχυθούν ξανά, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα κυρίως το Σάββατο. Η επιβάρυνση των ήδη κορεσμένων εδαφών αυξάνει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής σε χειμάρρους, ρέματα και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Θυελλώδες το Αιγαίο

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στις θάλασσες. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ και θα διατηρηθούν σε πολύ υψηλές εντάσεις έως το απόγευμα του Σαββάτου. Απαιτείται συνεπώς προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έλεγχος των δρομολογίων πριν από κάθε ταξίδι.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι, με διαστήματα νεφώσεων και σαφώς ηπιότερη εικόνα σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

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Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία οι συνθήκες είναι επίσης σαφώς καλύτερες, με περισσότερα ανοίγματα στον ουρανό και χωρίς τα επικίνδυνα φαινόμενα που απασχολούν τα νότια τμήματα της χώρας.

Το Σαββατοκύριακο θέλει προσοχή

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή στην Κρήτη, καθώς αναμένεται η νέα κορύφωση των βροχών και καταιγίδων. Παράλληλα συνεχίζονται οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

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Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο προβλέπεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως περίπου το μεσημέρι και στη συνέχεια να αρχίσουν να εξασθενούν.

Η τάση της επόμενης εβδομάδας

Μετά την απομάκρυνση της διαταραχής, η εικόνα από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά ηπιότερη. Για την πρόγνωση πέντε έως επτά ημερών, πάντως, χρειάζεται καθημερινή επικαιροποίηση, καθώς η ακριβής θέση των συστημάτων και η ένταση των ανέμων μπορούν ακόμη να μεταβληθούν.

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Η βασική προειδοποίηση για σήμερα και το Σαββατοκύριακο παραμένει σαφής: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο χρειάζονται αυξημένη προσοχή, τόσο λόγω των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων όσο και λόγω των θυελλωδών ανέμων.

meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών | ΕΜΥ

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