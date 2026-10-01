Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός την Πέμπτη με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για τα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως εννέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Η Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει ηπιότερη εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, χωρίς την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

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Η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου φέρνει επιδείνωση του καιρού κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων πέφτει στην Κρήτη, με Κόκκινη Προειδοποίηση, ιδιαίτερα σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα σαρώσουν το Αιγαίο. Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα βροχής και ισχυροί βοριάδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη η εικόνα θα είναι ηπιότερη.

Η γενική εικόνα της Πέμπτης

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Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Αθήνα – Αττική

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα βροχής, με θερμοκρασία περίπου από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στην Αττική οι νεφώσεις θα είναι κατά περιόδους αυξημένες και οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία η εικόνα θα είναι ηπιότερη από την ανατολική και νότια Ελλάδα. Αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς τα έντονα φαινόμενα που προβλέπονται κυρίως για την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Άνεμοι και θάλασσες

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Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας πολύ δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο καλό είναι να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για πιθανές αλλαγές δρομολογίων.

Κόκκινη προειδοποίηση – προσοχή στην Κρήτη

Η σημαντικότερη προειδοποίηση αφορά την Κρήτη, κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση και επισημαίνει ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

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Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Οι βροχές θα επιμείνουν σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Εύβοια θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο

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Η Κρήτη θα εξακολουθήσει να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων κατά διαστήματα μέχρι το πρωί της Κυριακής. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σταδιακά ηπιότερη εικόνα, όμως οι ισχυροί άνεμοι και οι τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια θα παραμείνουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Οι νεότερες επικαιροποιήσεις της ΕΜΥ θα καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εξέλιξη.

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) – πρόγνωση και έκτακτο δελτίο καιρού, 1 Οκτωβρίου 2026.

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