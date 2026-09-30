Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα εννέα μποφόρ στο Αιγαίο.

Τα έντονα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με την Κρήτη να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την προηγούμενη ενημέρωση των επιβατών από τις λιμενικές αρχές.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί στην Κρήτη έως το Σαββατοκύριακο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και τις παράκτιες δραστηριότητες στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα ισχυρά φαινόμενα.

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Με έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά μπαίνει ο Οκτώβριος, καθώς από το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου προς την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ο καιρός παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και για πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, που τοπικά θα φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

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Η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη

Από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης τα ισχυρότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την Κρήτη και ιδιαίτερα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Εκεί αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά και τοπικά θα φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

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Αθήνα

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι χαμηλότερη.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

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Θεσσαλονίκη

Πολύ καλύτερη θα είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία περίπου από 14 έως 24 βαθμούς. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι βορειοδυτικοί και γενικά ασθενείς.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

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Την Παρασκευή η αστάθεια θα επιμένει κυρίως στα νότια και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα εξακολουθεί να απαιτείται αυξημένη προσοχή. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα θα είναι καλύτερη, με νεφώσεις και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 23-24 βαθμούς, χωρίς σημαντική μεταβολή.

Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου

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Το Σαββατοκύριακο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα παρουσιάζει σταδιακά καλύτερη εικόνα. Εξαίρεση παραμένει η Κρήτη, όπου τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής.

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Στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινούνται περίπου στους 22-23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 24-25 βαθμούς.

Κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη, όπου τα κύρια προβλήματα αναμένεται να προέλθουν από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

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Οι πολίτες στις περιοχές που θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και χειμάρρους και να αποφεύγουν θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

Οι θάλασσες θέλουν προσοχή

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις εντοπίζεται στο Αιγαίο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι που τοπικά θα φθάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο την Πέμπτη είναι σκόπιμο να ενημερώνονται προηγουμένως από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.