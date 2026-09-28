Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα το Σαββατοκύριακο υποχωρεί τη Δευτέρα, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στην Κρήτη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ευχάριστα φθινοπωρινά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 27 βαθμούς Κελσίου, παρά τις δροσερές πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάνουν έως τα έξι μποφόρ, απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με ήπιες συνθήκες, ωστόσο αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα νέων τοπικών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

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Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου φέρνει την αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Τα έντονα φαινόμενα που έδωσαν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι απομακρύνονται, με την ημέρα να εξελίσσεται σαφώς καλύτερα στις περισσότερες περιοχές.

Πού θα βρέξει τη Δευτέρα

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Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά κυρίως στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στη συνέχεια ο καιρός και εκεί θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ηπειρωτικά, αλλά οι πρωινές ώρες θα είναι αρκετά δροσερές, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Θερμοκρασίες – Μέχρι 26 με 27 βαθμούς

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου από 5 έως 20-21°C, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25-26°C, στην Ήπειρο από 7 έως 26°C και στη Θεσσαλία από 6 έως 25°C. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται περίπου 7 έως 25-27°C, στην Κρήτη 11 έως 22-24°C, στα Επτάνησα έως 24°C, στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου έως 24°C και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου περίπου 15 έως 24-25°C.

Άνεμοι και θάλασσες

Οι άνεμοι παραμένουν κυρίως βορείων διευθύνσεων και στα πελάγη θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ. Παρά τη βελτίωση του καιρού, χρειάζεται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στα τμήματα του Αιγαίου όπου ο βοριάς θα είναι ενισχυμένος.

Αθήνα – Ηλιοφάνεια και αισθητή βελτίωση

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Στην Αθήνα η ημέρα ξεκινά δροσερή και ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 14 έως 24°C, με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα να αφήνουν περιθώριο για τοπικά υψηλότερη μέγιστη. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι.

Θεσσαλονίκη – Δροσερό πρωινό

Στη Θεσσαλονίκη το πρωί θα υπάρχουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, χωρίς την ένταση των φαινομένων του Σαββατοκύριακου. Η ημέρα θα παρουσιάσει βελτίωση, με θερμοκρασίες σε φθινοπωρινά αλλά ευχάριστα επίπεδα και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός παραμένει γενικά ήπιος, αλλά οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου έως τους 24°C, με πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

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Περισσότερες νεφώσεις και ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα η μέγιστη αναμένεται κοντά στους 21°C.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου – Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Η θερμοκρασία παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα και το βασικό χαρακτηριστικό φαίνεται να είναι η ενίσχυση των ανέμων. Για την Αθήνα οι μέγιστες κινούνται γύρω στους 21°C και οι ελάχιστες περίπου στους 14-16°C.

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Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου

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Η προγνωστική εικόνα δείχνει νέα πιθανότητα για μπόρες το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Επειδή πρόκειται για ορίζοντα σχεδόν μιας εβδομάδας, η εξέλιξη χρειάζεται επανέλεγχο στα επόμενα δελτία.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Μετά το έντονα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα αποτελεί ημέρα ουσιαστικής βελτίωσης. Δεν επιστρέφουμε όμως σε καλοκαιρινό σκηνικό: οι νύχτες και τα πρωινά θα είναι δροσερά, οι βοριάδες θα παραμείνουν αισθητοί και μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν διαστήματα αυξημένων νεφώσεων και πιθανότητα νέων τοπικών βροχών.

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Πηγές

ΕΜΥ – Προειδοποιήσεις

ΕΜΥ – Πρόγνωση Αθήνας

Meteo.gr – Πρόγνωση