Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, ο καιρός στην Ελλάδα παρουσιάζει προσωρινή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φθινοπωρινά επίπεδα και αισθητή ψύχρα τις πρωινές ώρες.

Την Παρασκευή αναμένονται νέες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, όπου το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας.

Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και πιθανές βροχές προς το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τη δυτική, βόρεια και ανατολική χώρα.

Οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν προσοχή στους ταξιδιώτες για τις εντάσεις των ανέμων στο βόρειο Αιγαίο, καθώς οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν αστάθεια ενόψει της νέας εβδομάδας.

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Η τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με πιο ήρεμες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, μετά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που επηρέασαν τις προηγούμενες ημέρες τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και περιοχές της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία έχει επιστρέψει σε περισσότερο φθινοπωρινά επίπεδα, ενώ η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να φέρει νέα αύξηση των νεφώσεων και τοπικές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης.

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Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή

Το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με διαστήματα καθαρού ουρανού και τοπικές νεφώσεις.

Η ψύχρα θα γίνεται περισσότερο αισθητή μετά τα μεσάνυχτα και νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, στα ηπειρωτικά και στις ορεινές περιοχές.

Στα νησιά του Αιγαίου οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις συνθήκες, ενώ στα νότια αναμένεται μεγαλύτερη συγκέντρωση νεφώσεων.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Πού θα βρέξει

Η Παρασκευή αναμένεται να παρουσιάσει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

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Στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε σχετικά δροσερά επίπεδα.

Στην κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο θα υπάρχουν διαστήματα με ήλιο, χωρίς να αποκλείονται τοπικά φαινόμενα.

Στην Κρήτη χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς προβλέπονται βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα ορεινά τμήματα.

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Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις στην περιοχή υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια ασφαλούς λειτουργίας.

Αθήνα και Αττική: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς

Στην Αθήνα η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή αναμένεται γενικά ήρεμη, με λίγες νεφώσεις και αισθητή δροσιά στα βόρεια προάστια.

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Την Παρασκευή θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες ελάχιστες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αυξάνονται οι νεφώσεις, πιθανές βροχές το βράδυ

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Στη Θεσσαλονίκη η Παρασκευή θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν.

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Από το μεσημέρι και κυρίως προς το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές. Στα δυτικά τμήματα του νομού υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, με πιθανή ενίσχυση έως τα 5 και πρόσκαιρα τοπικά τα 6 μποφόρ.

Άνεμοι και θάλασσες: Πού χρειάζεται προσοχή

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Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι την Παρασκευή θα πνέουν γενικά με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στο βόρειο Αιγαίο και στον Θερμαϊκό οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα από όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με μικρά σκάφη.

Η εικόνα των θαλασσών δεν παραπέμπει σε γενικευμένη απαγόρευση απόπλου, αλλά οι ταξιδιώτες καλό είναι να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Περισσότερες βροχές στα δυτικά και βόρεια

Το Σάββατο η νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά την Παρασκευή ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας σε ορισμένες περιοχές.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: Η μεταβολή κινείται ανατολικότερα

Την Κυριακή το σύστημα αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά, με πιθανότητα βροχοπτώσεων σε περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά σε φθινοπωρινά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται επιστροφή της έντονης ζέστης των προηγούμενων εβδομάδων.

Η ακριβής κατανομή και ένταση των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του συστήματος.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Η προοπτική

Για τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή ημερήσια πρόγνωση για όλες τις περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη των βροχοπτώσεων του Σαββατοκύριακου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες της Δευτέρας και της Τρίτης.

Η θερμοκρασία αναμένεται να διατηρήσει τον φθινοπωρινό της χαρακτήρα, με τις νυχτερινές και πρωινές ώρες να είναι αισθητά πιο δροσερές από τις μεσημβρινές.

Για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου χρειάζεται νεότερη πρόγνωση, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία οι βροχές, οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες.

Η προειδοποίηση για την Κρήτη

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση για το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις φτάνουν έως τα 12 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και έως τα 10 χιλιοστά στην Αγία Ρουμέλη.

Οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια ασφαλούς λειτουργίας του φαραγγιού. Η πρόσβαση θα απαγορεύεται και από τις δύο εισόδους, με δυνατότητα επανεξέτασης της απόφασης εφόσον μεταβληθούν οι καιρικές συνθήκες.

Το μήνυμα του καιρού για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου είναι σαφές: το καλοκαίρι υποχωρεί, το φθινόπωρο εγκαθίσταται και η ομπρέλα επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά μας.

Πηγές πρόγνωσης: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – meteo.gr