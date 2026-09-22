Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα αποχαιρετά την παρατεταμένη ζέστη καθώς η κακοκαιρία επιμένει στο βορειοδυτικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στη Μαγνησία, συνιστώντας προσοχή στις μετακινήσεις και στις θαλάσσιες δραστηριότητες λόγω πιθανών κινδύνων.

Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υποχωρούν αισθητά μετά την Τρίτη, ενώ παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη από την Παρασκευή και έπειτα.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία πρόγνωσης καιρού για την ακριβή εξέλιξη των τοπικών φαινομένων και των ανέμων.

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Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου προς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η χώρα αφήνει πίσω της την παρατεταμένη ζέστη. Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε την Τρίτη επιμένει σε περιοχές του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τη μεγαλύτερη προσοχή να στρέφεται στις θαλάσσιες και παράκτιες ζώνες της Μαγνησίας. Η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, καταιγίδες με συχνούς κεραυνούς και ενδεχόμενες τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη: Πού χρειάζεται προσοχή

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τα ισχυρά φαινόμενα στη Μαγνησία, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα, μπορεί να συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Σποράδες, Χαλκιδική και κεντρική και βόρεια Εύβοια είχαν βρεθεί στο επίκεντρο κατά την Τρίτη, με το χρονικό διάστημα της ειδικής προειδοποίησης για αυτές να φτάνει έως το απόγευμα. Δεν σημαίνει ότι κάθε περιοχή θα έχει αδιάκοπη βροχή όλη τη νύχτα. Απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις, σε πλημμυρισμένους δρόμους και στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

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Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην αθήνα η θερμοκρασία στο κέντρο προβλέπεται περίπου από 20 έως 26 βαθμούς κελσίου, με αισθητά πιο δροσερό πρωινό. η αττική δεν βρίσκεται στις περιοχές της ειδικής πορτοκαλί προειδοποίησης, χωρίς αυτό να αποκλείει πρόσκαιρα τοπικά φαινόμενα. στη θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 16 έως 24 βαθμοί, με δροσερό πρωινό και σαφώς χαμηλότερη μέγιστη από τη Δευτέρα.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται στους 19–26 βαθμούς και στη θεσσαλονίκη στους 16–25. μετά το επεισόδιο της τρίτης, η εξέλιξη των τοπικών νεφώσεων και βροχών χρειάζεται παρακολούθηση από τις νεότερες προγνώσεις.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Στην αθήνα προβλέπονται περίπου 20–28 βαθμοί και στη θεσσαλονίκη 18–26. η θερμοκρασία αρχίζει να ανακάμπτει, χωρίς να επιστρέφει παντού στις υψηλές τιμές της Δευτέρας.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Για το κέντρο της Αθήνας η ενδεικτική θερμοκρασία είναι 21–28 βαθμοί και για τη θεσσαλονίκη 19–26. η πρόγνωση των τοπικών φαινομένων θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όσο πλησιάζει το σαββατοκύριακο.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Στην αθήνα η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 30 βαθμούς, με ελάχιστη περίπου 22, ενώ στη θεσσαλονίκη προβλέπονται 18–26 βαθμοί. η σταδιακή άνοδος δεν αναιρεί την ανάγκη ελέγχου των νεότερων δελτίων για ανέμους και πιθανές τοπικές μεταβολές.

Άνεμοι, θάλασσες και προειδοποιήσεις

Στις περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες, οι ριπές του ανέμου και η ορατότητα στη θάλασσα μπορεί να μεταβάλλονται απότομα. δεν παρατίθενται μη επαληθευμένες εντάσεις μποφόρ ανά πέλαγος: για απόπλου και μετακινήσεις απαιτείται το πιο πρόσφατο θαλάσσιο δελτίο της εμυ. αποφεύγουμε τη διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένα σημεία και δεν παραμένουμε σε εκτεθειμένους χώρους όταν υπάρχουν κεραυνοί.

Πηγές και συνεχής ενημέρωση: ΕΜΥ – έκτακτο δελτίο · meteo.gr – Αθήνα · meteo.gr – Θεσσαλονίκη · ΕΜΥ