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Τα έντονα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στην Αττική ισχύει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σταδιακά σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να παρουσιάσουν σημαντική ανάκαμψη στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

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Η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με σαφή αλλαγή του καιρού και την πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ σε ισχύ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, που πρόσκαιρα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η επιδείνωση αφορά κυρίως την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου και διαρκεί από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Πού ισχύει η πορτοκαλί προειδοποίηση

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Στη Μαγνησία, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, τα ισχυρά φαινόμενα άρχισαν από τις πρώτες ώρες της Τρίτης και μπορούν να επιμείνουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στις Σποράδες και στη Χαλκιδική η προειδοποίηση αφορά το διάστημα από τις πρώτες ώρες έως το απόγευμα της Τρίτης. Στην Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες. Στην Κεντρική Μακεδονία η επίσημη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και βροχή βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο έως τις 18:00, με την έμφαση να δίνεται στη Χαλκιδική.

Αθήνα: Βροχή το πρωί, κίτρινη προειδοποίηση από το μεσημέρι

Στην Αθήνα το πρωί καταγράφεται ασθενής βροχή και η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 23 βαθμούς. Για την Τρίτη προβλέπονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 24 βαθμούς και ελάχιστη γύρω στους 17. Για την Αττική ισχύει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 12:00 έως τις 21:00 και για τοπικά έντονη βροχή από τις 12:00 έως τα μεσάνυχτα. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται στην πορτοκαλί ζώνη του έκτακτου δελτίου.

Θεσσαλονίκη: Ασθενής βροχή και αισθητή δροσιά

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα ξεκινά με ασθενή βροχή και θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς. Η μέγιστη αναμένεται γύρω στους 24 βαθμούς και η ελάχιστη στους 14. Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως τις 18:00, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών φαινομένων που προβλέπονται στη Χαλκιδική. Οι πολίτες χρειάζεται να παρακολουθούν τις νεότερες επίσημες ενημερώσεις, καθώς οι καταιγίδες μπορεί τοπικά να συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου και χαλάζι.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Υποχωρεί η κακοκαιρία

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Τα ισχυρά φαινόμενα στη Μαγνησία αναμένεται να διατηρηθούν μόνο έως τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια η εικόνα βελτιώνεται. Στην Αθήνα προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με θερμοκρασία περίπου 12 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αρκετή ηλιοφάνεια με 12 έως 24 βαθμούς. Η ψυχρότερη αέρια μάζα παραμένει αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Περισσότερος ήλιος

Η τάση είναι για σαφή βελτίωση. Στην Αθήνα αναμένεται σχεδόν ηλιοφάνεια, περίπου 14 έως 24 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με 12 έως 25 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανακάμπτουν ελαφρά, χωρίς επιστροφή στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

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Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: Ήπιος καιρός

Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα νεφώσεις και θερμοκρασία περίπου 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, με 15 έως 24 βαθμούς. Η γενική εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη σε σχέση με την Τρίτη.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Σταθεροποίηση

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Η Αθήνα αναμένεται να έχει διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία περίπου 17 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ήλιος μετά από νεφώσεις, με 14 έως 24 βαθμούς. Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται επανάληψη φαινομένων αντίστοιχης έντασης με την πορτοκαλί προειδοποίηση της Τρίτης.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι σε περιοχές με έντονες καταιγίδες πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα και η παραμονή σε εκτεθειμένους χώρους κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Για συνεχή εικόνα των προγνώσεων και παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο και το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών .

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Σημείωση: Η πρόγνωση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία στις 06:45 της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 και μπορεί να επικαιροποιηθεί μέσα στην ημέρα.

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