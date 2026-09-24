Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από βελτιωμένο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έπειτα από το πρόσφατο πέρασμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχοπτώσεις.

Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή επιστροφή των τοπικών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα έξι μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητη την ενημέρωση των ταξιδιωτών για τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σταθερή στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ η τάση του καιρού για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας παραμένει αβέβαιη.

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Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου βρίσκει την Ελλάδα με σαφώς βελτιωμένο καιρό, έπειτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας που έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου – Η επιστροφή της ηλιοφάνειας

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από περίπου 17-18 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει τους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως 2-3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα αρχίσει με περισσότερη δροσιά, καθώς το θερμόμετρο θα δείχνει περίπου 14-15 βαθμούς νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις αργότερα.

Στην υπόλοιπη χώρα οι συνθήκες θα είναι γενικά βελτιωμένες, με τον ήλιο να κυριαρχεί και την αίσθηση του φθινοπώρου να γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – Επιστρέφουν οι τοπικές βροχές

Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

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Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στα ανατολικά και τα 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου – Περισσότερη αστάθεια

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Το Σάββατο η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Κρήτη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, φτάνοντας βαθμιαία τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου – Βροχές σε ανατολικά και νότια

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Η Κυριακή θα έχει περισσότερο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

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Στην ανατολική και νότια Ελλάδα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ στα ανατολικά και τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

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Δευτέρα 28 έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου – Η τάση του καιρού

Για τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας απαιτείται νεότερη επικαιροποίηση της πρόγνωσης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ που ελέγχθηκαν σήμερα το πρωί καλύπτουν αναλυτικά την περίοδο έως την Κυριακή και δεν επιτρέπουν ασφαλή προσδιορισμό των περιοχών που θα δεχθούν βροχές τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Άνεμοι και θάλασσες – Πού χρειάζεται προσοχή

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν το κυριότερο στοιχείο των επόμενων ημερών.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, χωρίς αυτό να αποκλείει πρόσκαιρη επιδείνωση των συνθηκών κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο, ιδιαίτερα προς τα νησιά του Αιγαίου, συνιστάται έλεγχος των νεότερων προγνώσεων και των ανακοινώσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Προειδοποιήσεις – Τι πρέπει να προσέξουμε

Η βασική προσοχή στρέφεται στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις επικαιροποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η Πέμπτη προσφέρει ένα διάλειμμα ηλιοφάνειας μετά την κακοκαιρία, αλλά από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο οι βροχές επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.