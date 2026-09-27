Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία που επηρέασε αρκετές περιοχές υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση από τη Δευτέρα.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι παραμένουν ισχυροί έως θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα επτά μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά φθινοπωρινά επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στις περισσότερες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και περιορισμένες πιθανότητες για τοπικές βροχές.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των ανέμων.

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Από τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, όμως οι βοριάδες επιμένουν και η θερμοκρασία παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα

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Η κακοκαιρία που επηρέασε αρκετές περιοχές της χώρας υποχωρεί σταδιακά το βράδυ της Κυριακής. Η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ αφορούσε κυρίως την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες περιοχές, καθώς στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι.

Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά. Τοπικές βροχές μπορούν να επιμείνουν στα ανατολικά και νότια, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου – Βελτίωση αλλά με ισχυρούς βοριάδες

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με σαφώς καλύτερη εικόνα. Στις περισσότερες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στα ανατολικά και νότια θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 5–6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα είναι σαφώς ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Στην Αττική η νύχτα της Κυριακής θα κυλήσει με νεφώσεις που σταδιακά θα αραιώνουν. Τη Δευτέρα αναμένεται βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά ο βοριάς θα παραμένει αισθητός, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα θα είναι καλύτερη, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή τις πρωινές ώρες, θυμίζοντας πλέον κανονικό φθινόπωρο.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

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Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ανατολικά. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται σημαντικά.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται κατά τόπους, χωρίς όμως γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά χαμηλά, φθινοπωρινά επίπεδα. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα περνά σε σαφώς ηπιότερη φάση σε σχέση με το Σαββατοκύριακο.

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Πέμπτη 1 Οκτωβρίου – Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου αναμένεται με μεταβλητές νεφώσεις και γενικά ήπιες συνθήκες. Την Παρασκευή προβλέπονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς προς το παρόν ένδειξη οργανωμένης κακοκαιρίας.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου

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Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η εικόνα παραμένει σχετικά καλή, με ήλιο και παροδικές νεφώσεις. Για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τοπικών βροχών. Επειδή όμως πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών, χρειάζεται επανεκτίμηση όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας.

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Προσοχή στις θάλασσες

Το βασικό πρόβλημα των επόμενων ωρών είναι οι ισχυροί βοριάδες. Στο Αιγαίο έχουν φτάσει σε θυελλώδεις εντάσεις, ενώ τη Δευτέρα θα παραμείνουν τοπικά έως 7 μποφόρ. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς πρέπει να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η προειδοποίηση

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Η Πολιτική Προστασία είχε θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ισχυρών βροχών, των καταιγίδων, της πιθανότητας χαλαζιού και των θυελλωδών ανέμων της Κυριακής. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, από τη Δευτέρα δεν διαφαίνεται συνέχιση της κακοκαιρίας με την ίδια ένταση.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας είναι επομένως περισσότερο φθινοπωρινή παρά επικίνδυνη: δροσιά, επίμονοι βοριάδες κυρίως στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και αρκετά μεγαλύτερα διαστήματα βελτιωμένου καιρού.

Πηγές

Πολιτική Προστασία – προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία