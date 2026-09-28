Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φθινοπωρινό σκηνικό επικρατεί στη χώρα με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ.

Οι νεφώσεις θα προκαλέσουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και την ανατολική ηπειρωτική χώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τα μικρά σκάφη μέχρι την υποχώρησή τους.

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, χωρίς ωστόσο να επιστρέψουν οι θερμοκρασίες σε καλοκαιρινά επίπεδα.

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Το φθινόπωρο έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά στη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Μετά την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, τα έντονα φαινόμενα έχουν περιοριστεί σημαντικά, χωρίς όμως ο καιρός να γίνεται παντού αίθριος.

Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη

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Το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τρίτη αναμένονται λίγες έως κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, περισσότερο στα ανατολικά και νότια. Στην Εύβοια και πιθανώς σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές.

Το σημαντικότερο στοιχείο θα εξακολουθήσει να είναι οι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 και πιθανώς 7 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως στα μικρά σκάφη και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους εντοπίζεται στην Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4–5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6–7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

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Στην Αθήνα η Τρίτη θα έχει διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 13 έως 22 βαθμούς, με το φθινοπωρινό αίσθημα να είναι ιδιαίτερα αισθητό το πρωί και το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται γενικά καλύτερες συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Οι πρωινές και νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των προηγούμενων εβδομάδων.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

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Η αστάθεια επιμένει κυρίως στα ανατολικά. Στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα βροχής και η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 13 έως 20 βαθμούς, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθούν να καθορίζουν το σκηνικό, αν και σταδιακά αναμένεται εξασθένησή τους.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου θα διατηρήσει το φθινοπωρινό σκηνικό. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, αλλά και αρκετά διαστήματα χωρίς φαινόμενα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται γύρω στους 19–20 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στην περιφέρεια της χώρας οι μέγιστες θα κινούνται γενικά στα χαμηλά έως μέσα επίπεδα των 20 βαθμών.

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Παρασκευή και Σάββατο

Προς το τέλος της εβδομάδας η εικόνα δείχνει σταδιακή βελτίωση, χωρίς όμως επιστροφή σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Στις θερμότερες περιοχές της δυτικής Ελλάδας οι μέγιστες μπορεί να φτάσουν περίπου τους 25–26 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται περίπου στους 20 βαθμούς την Παρασκευή και το Σάββατο, με περισσότερα ανοίγματα του καιρού το Σάββατο. Στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες θα βρίσκονται περίπου στους 20 βαθμούς, με νεφώσεις κατά διαστήματα.

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Κυριακή – Μικρή άνοδος

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Τα πρώτα στοιχεία για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δείχνουν καλύτερο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα η μέγιστη μπορεί να κινηθεί στους 22–23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου στους 19–20 βαθμούς. Επειδή πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών, τα στοιχεία χρειάζονται επανεκτίμηση όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.

Προσοχή στο Αιγαίο

Η βασική προειδοποίηση για το αμέσως επόμενο διάστημα αφορά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 6–7 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά σκάφη και θαλάσσιες δραστηριότητες.

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Με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει αντίστοιχης έντασης γενικευμένη κακοκαιρία για την Τρίτη, αλλά παραμένει η πιθανότητα τοπικών βροχών και οι ισχυροί βοριάδες.

Η εικόνα, πάντως, είναι πλέον καθαρά φθινοπωρινή: πιο κρύα πρωινά και βράδια, χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες και ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο.

Με πληροφορίες από ΕΜΥ, meteo.gr