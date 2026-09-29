Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, κυρίως για την Τετάρτη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, συνοδευόμενα από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι προκαλούν σημαντικό κυματισμό και ενδεχόμενες δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές, αν και η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή.

Την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, ωστόσο η πρόγνωση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμένει υπό εξέταση.

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Το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη ο καιρός επιδεινώνεται κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ η Τετάρτη θα είναι η ημέρα που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή. Η ΕΜΥ έχει ενεργοποιήσει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ ειδικά για την Εύβοια υπάρχει προειδοποίηση και για ισχυρές καταιγίδες.

Απόψε Τρίτη προς Τετάρτη

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Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενισχυθούν κατά τόπους, με την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Τετάρτη: Πού θα βρέξει περισσότερο

Αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Στην Εύβοια οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι. Η προειδοποίηση της ΕΜΥ αναφέρει πιθανότητα σημαντικών προβλημάτων από τα μεγάλα ύψη βροχής, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Αθήνα – Αττική

Στην Αθήνα η Τετάρτη θα είναι αισθητά πιο δροσερή, με συννεφιά και διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα

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Στη βόρεια χώρα το σκηνικό θα είναι γενικά ηπιότερο, με νεφώσεις και διαστήματα βελτίωσης. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες, θα κάνουν πάντως αισθητή την παρουσία του φθινοπώρου.

Άνεμοι και θάλασσες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Αιγαίο, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις. Αυτό σημαίνει αυξημένο κυματισμό και πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, γι’ αυτό όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο καλό είναι να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των εταιρειών.

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Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και σε αρκετές περιοχές θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή για την εποχή.

Παρασκευή και Σάββατο

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Η εικόνα γίνεται γενικά καλύτερη, με περισσότερη ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Οι πρωινές και βραδινές θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, ενώ την ημέρα ο καιρός θα παραμένει δροσερός.

Κυριακή – πιθανότητα νέων βροχών

Την Κυριακή εμφανίζεται εκ νέου πιθανότητα για τοπικές μπόρες, χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να προκύπτει γενικευμένη κακοκαιρία. Η πρόγνωση σε αυτό το χρονικό βάθος μπορεί ακόμη να μεταβληθεί.

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Η βασική προειδοποίηση

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Η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται την Τετάρτη σε Ανατολική Στερεά και κυρίως Εύβοια. Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζιού, ισχυρών ριπών ανέμου και προβλημάτων στις μετακινήσεις. Οι οδηγοί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά και σε περιοχές που έχουν ιστορικό πλημμυρών. Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)