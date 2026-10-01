Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού συνεχίζεται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη, όπου το ήδη επιβαρυμένο έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου από το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσουν κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, ενώ σταδιακή βελτίωση των συνθηκών προβλέπεται για μετά την Κυριακή σε όλη την επικράτεια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή διατηρεί το φθινοπωρινό και κατά τόπους επικίνδυνο σκηνικό του καιρού, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην Κρήτη, όπου μετά τα ήδη σοβαρά προβλήματα απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το απόγευμα, όμως, αναμένεται νέα επιδείνωση, με το Σάββατο να συγκεντρώνει ιδιαίτερη προσοχή.

Advertisement

Advertisement

Η Κρήτη στο επίκεντρο

Στην Κρήτη βρίσκεται το μεγαλύτερο βάρος της πρόγνωσης. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Ειδικά από το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα ενισχυθούν εκ νέου και το Σάββατο μπορεί κατά τόπους να είναι ισχυρά.

Η προσοχή πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.

Η Παρασκευή

Στην υπόλοιπη χώρα η Παρασκευή θα κυλήσει με καλύτερες συνθήκες στα δυτικά και βόρεια, αλλά με περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Εύβοια, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες, ενώ καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Μετά το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 25 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια από 15 έως 23, στη Δυτική Ελλάδα έως 26 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες και Κρήτη περίπου από 18 έως 22 βαθμούς.

Advertisement

Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις και τοπικά θα φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Advertisement

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με τους βόρειους ανέμους να παραμένουν αισθητοί, ιδιαίτερα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Καλύτερη εικόνα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και σαφώς λιγότερα φαινόμενα.

Το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο παραμένει η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή για την Κρήτη. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα δυσκολεύουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Advertisement

Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ωστόσο, έως το μεσημέρι εξακολουθούν να είναι πιθανές κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη.

Οι επόμενες ημέρες

Μετά την Κυριακή η γενική τάση δείχνει σταδιακή βελτίωση του καιρού, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Advertisement

Advertisement