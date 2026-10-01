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Εικόνες μεγάλης καταστροφής έρχονται από την Κρήτη, όπου η κακοκαιρία άφησε πίσω της βαθιές «πληγές» σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά και άλλες περιοχές.

Όπως είπε στο Cretalive ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, «η κατάσταση είναι τραγική. Είμαι 50 χρονών και αυτό δε θυμάμαι να έχει γίνει ξανά».

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Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινείτο στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο τραυματίστηκε και οδηγήθηκε στο ΠαΓΝΗ.«Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην κοίτη. Ευτυχώς δε θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε ο κ. Κλάδος

Στα Ζωνιανά, «κατέβηκαν» μπάζα, πέτρες, έφραξαν ρυάκια, και το νερό μπήκε εισβάλει στο χωριό με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα. Αντίστοιχες εικόνες επικρατούν και στα Λιβάδια ενώ οι δρόμοι σε πολλά σημεία του Δήμου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, με την προσοχή στην Π.Ε. Ηρακλείου να στρέφεται κυρίως στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, αλλά και στην πορεία των μεγάλων ποσοτήτων νερού προς τον Γιόφυρο.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντοπίζονται αυτή την ώρα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, με τον κ. Συριγωνάκη να επισημαίνει ότι «ο Προφήτης Ηλίας έβγαλε πάρα πολύ νερό». Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει, τα νερά κατευθύνονται προς τον Δρακουλιάρη, με αποτέλεσμα η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών να είναι στραμμένη πλέον και στον Γιόφυρο.

Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμο Ιερωνυμάκη, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, προκαλώντας μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρίακαι στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Κλειστά είναι τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Με πληροφορίες από Cretalive, Zarpanews, ΑΠΕ-ΜΠΕ