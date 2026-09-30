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Εικόνες από εκπαιδευτικές δραστηριότητες εθνοφυλάκων και εφέδρων αλεξιπτωτιστών έδωσαν στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην εφεδρεία.

Έφεδροι αλεξιπτωτιστές της 2ας ΜΑΛ πραγματοποίησαν θαλάσσια άλματα στατικού ιμάντα από ελικόπτερο CH-47D Chinook στη Νέα Πέραμο της Αττικής.

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🇬🇷 ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ | ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΙ 🪖



⚔️ Ασκήσεις Εθνοφυλακής στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΙΘ



📍 Κομοτηνή | Αλεξανδρούπολη | Αινήσιο Δέλτα Έβρου

🗓️ 27 Σεπτεμβρίου 2026



🎯 Ετοιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα#Εθνοφυλακή #ΕλληνικοςΣτρατος #HellenicArmy #Εκπαίδευση #ΑΣΔΙΘ 🇬🇷 pic.twitter.com/OqalGPQ0NR — Γενικό Επιτελείο Στρατού-Hellenic Army Gen. Staff (@HAspokesman) September 29, 2026

Επίσης ασκήσεις εθνοφυλακής πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ)- ειδικότερα σε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Αινήσιο Δέλτα Έβρου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε από ρεαλιστικές συνθήκες, αποσκοπώντας σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και επιχειρησιακής ικανότητας.

Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.