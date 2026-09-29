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Νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης βραχονησίδων, και ενεργοποίηση περίπου 70 μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας περιελάμβανε η έκτακτη κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΤΑΑΣ «Αλέξανδρος», στο σύνολο της επικράτειας, με τις χερσαίες δυνάμεις σε Έβρο και νησιά να τίθενται σε πλήρη ετοιμότητα και μονάδες του στόλου και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων/ Ειδικών Δυνάμεων να αναπτύσσονται σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στρατιωιτκές πηγές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΤΑΑΣ «Αλέξανδρος» ενεργοποιήθηκαν και εξετάστηκαν εκτάκτως οι ετοιμότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, με ταυτόχρονη κινητοποίηση μονάδων, μέσων και δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, προκειμένου να ελεγχθούν στην πράξη η ετοιμότητα, η ταχύτητα ανάπτυξης και η δυνατότητα άμεσης επέμβασης όπου και όταν απαιτηθεί.

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Στο πλαίσιο των σεναρίων ενεργοποιήθηκαν μονάδες σε ιδιαίτερα περιορισμένους χρόνους αντίδρασης, με χρόνους ανάπτυξης έως και 5 λεπτά, αναπτύχθηκαν μονάδες του στόλου, ενώ τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η άμεση επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, η επάνδρωση μικρονησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, καθώς και νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης.

Παράλληλα, οι χερσαίες δυνάμεις στον Έβρο και στα νησιά τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ενεργοποιήθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων της άσκησης.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ημέρα και νύχτα και σε πλήρως διακλαδικό πλαίσιο, με σκοπό να δοκιμαστεί η δυνατότητα άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων.