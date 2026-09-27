Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από τις 14 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) στη Θεσσαλονίκη, διεξήχθη το Νατοϊκό Σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων (ΝΑΤΟ Land Operations Tactical Planning Course – NLOTPC), με τη συμμετοχή 23 σπουδαστών από 8 ξένες χώρες.



Σκοπός του Σχολείου ήταν η εκπαίδευση στη Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία σε πολυεθνές περιβάλλον.



Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία του Deputy Chief of Staff – Support Division (DCOS) του NRDC-GR Ταξίαρχου Γεώργιου Λιάμπα, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή Κινητής Ομάδας Εκπαιδευτών του NRDC-GR, η οποία αποτελείται από 14 Έλληνες και Συμμάχους Αξιωματικούς, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Advertisement

Advertisement