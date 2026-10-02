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Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως έως και εννέα μποφόρ.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων λόγω των δυσμενών θαλάσσιων συνθηκών και των απαγορευτικών απόπλου.

Από την Κυριακή το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών στην υπόλοιπη χώρα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται γενική ύφεση των φαινομένων και εξασθένηση των ισχυρών ανέμων, οδηγώντας σε ένα ηπιότερο φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, κυρίως στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενισχύονται εκ νέου. Βροχές και στα βόρεια της Αττικής. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

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Κρήτη: η νύχτα θέλει μεγάλη προσοχή

Από αργά το απόγευμα της Παρασκευής οι βροχές και οι καταιγίδες στην Κρήτη εντείνονται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και κυρίως μέσα στο Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο για μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, σε χειμάρρους, ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και περιοχές με έντονο ανάγλυφο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των έντονων φαινομένων στην Κρήτη.

Σάββατο: βροχές στα ανατολικά – ισχυρές καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο

Στην υπόλοιπη χώρα το Σάββατο ο καιρός θα είναι ηπιότερος, χωρίς όμως να λείπουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει στο νότιο Αιγαίο. Εκτός από την Κρήτη, από το μεσημέρι του Σαββάτου τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τα Δωδεκάνησα.

Θυελλώδες το Αιγαίο – έως 9 μποφόρ

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Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν και οι άνεμοι. Βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Οι συνθήκες στις θάλασσες θα παραμείνουν δύσκολες και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να ενημερώνονται για αλλαγές στα δρομολόγια. Ήδη υπάρχουν απαγορευτικά από λιμάνια της Αττικής

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, με τη θερμοκρασία σε φθινοπωρινά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα η εικόνα θα είναι καλύτερη, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και αισθητή ψύχρα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

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Κυριακή: το βάρος στα Δωδεκάνησα

Την Κυριακή η Κρήτη θα αρχίσει να αφήνει πίσω της το χειρότερο μέρος της κακοκαιρίας, αν και τοπικές βροχές δεν αποκλείονται. Το κύριο μέτωπο μετατοπίζεται ανατολικότερα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και σταδιακή υποχώρηση αργότερα.

Η εικόνα της νέας εβδομάδας

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Από τη Δευτέρα η γενική τάση είναι προς πιο ήπιες καιρικές συνθήκες σε σχέση με το δύσκολο Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα υποχωρήσουν από τις πολύ θυελλώδεις εντάσεις και η χώρα θα περάσει σταδιακά σε περισσότερο φθινοπωρινό και λιγότερο επικίνδυνο καιρικό σκηνικό.

Το κρίσιμο 24ωρο

Το διάστημα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή είναι από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου, με πρώτη περιοχή κινδύνου την Κρήτη. Η εξασθένηση εκεί αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια η προσοχή μεταφέρεται στα Δωδεκάνησα.

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Για την Κρήτη, μέχρι να περάσει το νέο κύμα των ισχυρών καταιγίδων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

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