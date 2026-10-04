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Το ζευγάρι εκφράζει την επιθυμία του να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας στο άμεσο μέλλον.

Η παρουσιάστρια κάνει συχνά ταξίδια στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, διατηρώντας την ανεξαρτησία της παρά τη διαμονή της στο εξωτερικό.

Ο αθλητής δηλώνει θαυμασμό για την προσωπικότητα και την επαγγελματική πορεία της συντρόφου του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της σχέσης τους.

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Πιο έτοιμοι από ποτέ για το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος γνώρισε ξανά μετά από καιρό την αποθέωση των Ελλήνων φιλάθλων μετά το γκολ του στον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία. Το ζευγάρι που ζει μαζί στη Λισαβόνα από το περασμένο καλοκαίρι συμπληρώνει τρία χρόνια σχέσης και, όπως αποκαλύπτει άνθρωπος από το περιβάλλον της 36χρονης παρουσιάστριας, τόσο εκείνη όσο και ο 26χρονος αγαπημένος της είναι πιο έτοιμοι από ποτέ να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης σε μία από τις πρώτες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους το 2024

«Θέλουν να μείνουν για πάντα μαζί και επιθυμούν να κάνουν οικογένεια το συντομότερο. Δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουμε ευχάριστα νέα» αναφέρει η ίδια πηγή «Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει μια εξαιρετική μητέρα γιατί αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά». Εξάλλου η Ελένη Βουλγαράκη, για χάρη του αγαπημένου της, αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεοπτική της καριέρα και να τον ακολουθήσει στην Πορτογαλία. Παρόλα αυτά ταξιδεύει κάθε μήνα στην Αθήνα για τις δικές της δουλειές.

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Όσο για τον παίκτη της Σπόρτινγκ, δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τη σύντροφό του: «Είναι μια γυναίκα – και αυτό είναι προς τιμήν της – που δουλεύει τόσα χρόνια για τον εαυτό της, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω. Δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου».

Ελένη Βουλγαράκη: Τι δήλωνε τον χειμώνα για τον Φώτη Ιωαννίδη

«Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό» έλεγε στο «Πρωινό» τον περασμένο Δεκέβριο η Ελένη Βουλγαράκη. «Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου. Αναγνωρίζει τι κάνω».

Η Ελένη Βουλγαράκη (με δημιουργία Mi-Ro) ήταν καλεσμένη την περασμένη Δευτέρα στην επίδειξη γνωστού brand προιόντων ομορφιάς στο Παρίσι.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ελένη Βουλγαράκη παραδεχόταν: «Θέλω να το ζήσω και να είμαι και απελευθερωμένη να το ζω. Γιατί έκανα πάρα πολύ τη χάρη και σε πολύ κόσμο. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο με τον Φώτη είναι ότι ηρεμεί η ψυχή μου μαζί του. Είναι σπάνιο δεν μου έχει ξανασυμβεί. Με αγαπάει και το δείχνει με κάθε στιγμή και κάθε τρόπο και είναι πραγματικά σπουδαίο. Είναι πολλοί οι λόγοι που θέλω να είναι αυτός ο άνθρωπός μου και θέλω να είναι για πάντα στη ζωή μου».