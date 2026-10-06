Το ξέσπασμα της ηρωίδας που υποδύεται η Μαριάννα Τουμασάτου στη σειρά «Κόρες της Αρετής» έγινε viral στο X.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δημοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την αθέτηση συμφωνίας από τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Στραβελάκης κατήγγειλε τον δικηγόρο για προσβλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους και προανήγγειλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Ελένη Βουλγαράκη αναλαμβάνει τα lifestyle vidcasts των «Νέων» μετά την αποχώρηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου από τον όμιλο Alter Ego.

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του ALPHA «Οι κόρες της Αρετής» σημείωσε τηλεθέαση 11,3% στο δυναμικό κοινό κατά την πρεμιέρα του.

Οι τηλεθεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν έντονα τη μετάφραση του σεναρίου της τουρκικής δραματικής σειράς, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις για το περιεχόμενό της.

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Ένα έντονο ξέσπασμα είχε ο Νίκος Στραβελάκης στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN το πρωί της Τρίτης με αφορμή μια «αθέτηση» συμφωνίας που είχε κάνει η εκπομπή με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη: «Επειδή είχα συμφωνήσει εγώ προσωπικά να μιλήσουμε με τον κύριο Λυκούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία» ξεκίνησε να λέει ο δημοσιογράφος φανερά ενοχλημένος.

«Και είχαμε συγκεκριμένη ώρα ραντεβού, κι έχουμε συνεργείο του Open για να βγει με κάμερα στον αέρα. Έμαθα από το κοντρόλ ότι είναι σε άλλο κανάλι, του έστειλα ένα μήνυμα ότι έχουμε μια συμφωνία, να τηρήσετε το λόγο σας. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο».

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Το τηλεοπτικό ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη είχε όμως και συνέχεια: «Δεν το έχω ξανακάνει αυτό 40 χρόνια. Ντρέπομαι, κύριε Λυκούδη, ντροπή σας, σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτούργημα το οποίο ασκείτε. Είπατε σε μένα “ρε, είπες”, το λέω δημόσια, καταγγέλω τον κύριο Λυκούδη. “Σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ τον λόγο μου;”, μάλιστα, κύριε Λυκούδη! Είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσατε σε άλλο κανάλι», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.

«Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, επειδή είχαμε μια συμφωνία; Είπατε, κύριε, σε μένα “ρε, είπες”; Δεν πειράζει, κύριε Λυκούδη, να χαίρεται η οικογένεια Μαζωνάκη εσάς και το λειτούργημα το οποίο ασκείτε και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, στον οποίο θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό. Ποιος νομίζετε ότι είστε; Πραγματικά, εκπλήσσομαι, δεν μου έχει ξανατύχει να μου μιλήσει έτσι άνθρωπος» κατέληξε το ξέσπασμα του δημοσιογράφου.

Ελένη Βουλγαράκη στη θέση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Για το νέο της επαγγελματικό βήμα στα sites της Alter Ego μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Η πρώην συνεργάτιδα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αναλαμβάνει τα πετυχημένα lifestyle vidcasts των «Νέων» μετά το αιφνίδιο τέλος της συνεργασίας του Ανέστη Ευαγγελόπουλου με τον Όμιλο. Στη ζωντανή σύνδεση η ομάδα της εκπομπής του MEGA ήταν ιδιαίτερα διακριτική και δεν της έκανε καμία ερώτηση για την ευτυχισμένη περίοδο που διανύει στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Το ξεκαρδιστικό ξέσπασμα της τηλεοπτικής Αρετής

Το X (πρώην twitter) φαίνεται πως βρήκε τη νέα του ένοχη απόλαυση μετά την πρεμιέρα της νέας σειράς του ALPHA, «Οι κόρες της Αρετής». Μπορεί η, τουρκικής προέλευσης, σαπουνόπερα να είναι δραματική και η πρωταγωνίστρια Μαριάννα Τουμασάτου να θεωρείται ιδιαίτερα ταλαντούχα, η μετάφραση του σεναρίου όμως μάλλον έφερε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το επιθυμητό!

Δεν γίνεται να το έπαιξαν όλο αυτό το ΕΠΟΣ!

Αυτή την τηλεόραση χρειαζόμαστε δυστυχώς τελικά 😂😂😂 #koresaretis pic.twitter.com/eIwFub6fSt — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) October 5, 2026

Αυτό δεν ήταν όμως το μόνο ξέσπασμα της ηρωίδας που ερμηνεύει η Μαριάννα Τουμασάτου:

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Οριακά ξεπερνάει το «καλά μαρή Πεπίτα ιτς δεν καταλαβαίνεις;» 😆😆 https://t.co/qBGIrNn0OL — Μπία Μπέκου (@veronikadesylla) October 5, 2026

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς έκανε μέσο όρο 11,3% στο δυναμικό κοινό και 11% στο σύνολο κοινού, παρά το υψηλό lead in από το «Σόι σου».

Κοπανιεμαι με την Τουμασάτου 😂!!!



Τελικά οι δραματικές σειρές κρύβουν το περισσότερο γέλιο.#koresaretis pic.twitter.com/r9g8KUrlwh Advertisement October 5, 2026

Φέτος ανθίζει ένα νέο είδος σειράς στην μυθοπλασία. Γεμίσαμε με σειρές που διαφημίζονται ως δραματικές αλλά στην ουσία προκύπτουν κωμικές κ με έντονη διάθεση παρωδίας κ με ανάλογες ερμηνείες κ διαλόγους. Πρώτα οι #mpleores, μετά τα #poukamisa κ τώρα οι #koresaretis. Κ εις ανώτερα — Erwtasmeta Fan (@u9t22RYkqHNgYin) October 5, 2026

Φυσικά καμία σκηνή δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα τη, θρυλική πλέον, αντίδραση της Βάσιας Παναγοπούλου στις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ μετά το χαστούκι του Γιάννη Ποιμενίδη:

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