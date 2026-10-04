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Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προχτές ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία (του ιδίου ή του κόμματος του, είναι ελαφρώς ακαθόριστο) έχοντας ως πρόσημο το κόμμα και όχι την κυβέρνηση. Ο υπουργός τηρούσε πάντοτε συγκεκριμένη τακτική έναντι της εκάστοτε ηγεσίας. Συνεπής στα καθήκοντα του, αλλά όχι πολύ κοντά στον αρχηγό (για να μην καεί) και όχι πολύ μακριά (για μην παγώσει). Στην ομιλία του, την Παρασκευή, κράτησε ίσες αποστάσεις από τους Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, λέγοντας ότι υπηρέτησε (ευόρκως) και τους τρεις.

Μιλώντας για τις επερχόμενες εκλογές υπογράμμισε ότι «πρέπει να είμαστε σοβαροί και μετριοπαθείς». Στην ουσία επιδοκίμασε διαγωνίως την Ντόρα για τα όσα είπε για «αλαζόνες υπουργούς». Για να προσθέσει – ως επιπλέον αιχμή – ότι «εγώ δεν βγαίνω στα τηλεοπτικά παράθυρα για να διαλαλώ τις θέσεις μου» για όσα γίνονται στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Μια απολύτως αμφίσημη δήλωση.

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Ο «αντάρτης» Αντώνης Σαμαράς, σε αντίθεση με τον «στρατιώτη» Δένδια, όταν θεωρούσε ότι κάτι πάει στραβά – είτε στο κόμμα, είτε στην κυβέρνηση – δεν μάσησε ποτέ τα λόγια του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Άλλωστε διεκδίκησε αφόβως την ηγεσία της ΝΔ και έγινε πρόεδρος της και πρωθυπουργός. Και τώρα επιχειρεί ένα παράτολμο βήμα, διότι πιστεύει ότι η ΝΔ και η κυβέρνηση είναι σε λάθος δρόμο.

Ο Δένδιας ουδέποτε διεκδίκησε στο προσκήνιο την ηγεσία της ΝΔ. Ακόμη και τώρα που υφέρπουν φήμες ότι μπορεί να είναι ο επόμενος αρχηγός της ΝΔ, ούτε τις υιοθετεί, ούτε τις διαψεύδει. Απλά επαναλαμβάνει την πολυφορεμένη φράση «εγώ είμαι παρών και στις νίκες και στις ήττες».

Στον Αντώνη αρέσουν οι ρήξεις. Στον Νίκο τα ώριμα φρούτα. Το άμεσο μέλλον θα δείξει αν οι πολιτικές τους ζωές τέμνονται στην καλούμενη δεξιά πολυκατοικία.