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Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και ο Αντώνης Σαμαράς με ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπολύει νέα σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Στο βίντεο παρακολουθούμε τον διάλογο που έχει ο πρώην πρωθυπουργός με τον στενό του συνεργάτη Νίκο Τσιούτσια να συζητάνε για τις πληροφορίες που όπως αναφέρεται διακινούν μέσα ενημέρωσης κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τη στόχευση που έχει ο Μεσσήνιος πολιτικός.

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Ο συνεργάτης του τον ενημερώνει ότι φιλοκυβερνητικός Τύπος υποστηρίζει ότι στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να κάνει κόμμα για να χάσει την καρέκλα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά: «Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Εμένα με νοιάζει να μην χάσει η Ελλάδα».

Ο διάλογος συνεχίζεται με τον Νίκο Τσιούτσια να κάνει δηκτική αναφορά σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που εμφανίζουν ως δείκτη της ακρίβειας την κίνηση στους δρόμους και ειδική αναφορά στη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη για τους «κακομοίρηδες».

«Τόσο προκλητικοί είναι, ε; Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το Ποτάμι. Και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν», ήταν η γεμάτη αιχμές απάντηση του Αντώνη Σαμαρά.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για το θέμα της δημιουργίας κόμματος καθώς δεν την απέκλεισε ενώ τα «πυρά» του στράφηκαν κατά των επιλογών της κυβέρνησης, των «φάλτσων» που ακούστηκαν από υπουργούς και βουλευτές, της αλλαγής ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των όσων ακολούθησαν από κυβερνητικής πλευράς αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών.