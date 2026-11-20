Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα Airbnb θέτει σε ισχύ νέους κανόνες που περιορίζουν τις απαιτήσεις καθαρισμού και τακτοποίησης των καταλυμάτων από τους επισκέπτες πριν από την αναχώρησή τους.

Οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται πλέον να ζητούν εργασίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο, όπως το πλύσιμο πιάτων, το πλυντήριο ή την αφαίρεση σεντονιών.

Οι επισκέπτες υποχρεούνται μόνο σε εύλογη τακτοποίηση του χώρου, όπως η συγκέντρωση πετσετών ή ο διαχωρισμός ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στους κατάλληλους κάδους.

Οι οικοδεσπότες χάνουν το δικαίωμα επιβολής προστίμων στους επισκέπτες για παραβιάσεις των κανονισμών, ενώ οι κανόνες λειτουργίας θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στην πλατφόρμα.

Η αναθεώρηση της πολιτικής στοχεύει στην αποφυγή υπερβολικών απαιτήσεων και στη διασφάλιση διαφανούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαμονή.

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Αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τη φιλοξενία στα καταλύματα της Airbnb τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με την πλατφόρμα να βάζει όρια στις απαιτήσεις των οικοδεσποτών από τους επισκέπτες πριν από την αναχώρησή τους.

Στόχος είναι να μπει τέλος σε πρακτικές που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ταξιδιώτες, οι οποίοι καλούνται συχνά να πληρώνουν επιπλέον χρεώσεις καθαρισμού, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν και εργασίες τακτοποίησης του καταλύματος πριν από το check-out.

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Με βάση τη νέα πολιτική, οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες εργασίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο ή προσπάθεια και συνήθως αποτελούν μέρος των καθηκόντων ενός επαγγελματία καθαριστή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πλύσιμο των πιάτων, η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια και η λειτουργία του πλυντηρίου.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.

Airbnb: Τι δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν οι οικοδεσπότες

Η Airbnb ξεκαθαρίζει ότι οι επισκέπτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού που ξεπερνούν την εύλογη τακτοποίηση του χώρου.

Ειδικότερα, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν να απαιτούν από τους επισκέπτες να πλένουν και να τακτοποιούν τα πιάτα. Θα μπορούν, ωστόσο, να ζητούν να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα σκεύη στον νεροχύτη.

Αντίστοιχα, δεν θα επιτρέπεται να ζητούν από τους ταξιδιώτες να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο. Μπορούν, όμως, να τους ζητούν να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο.

Αλλαγές προβλέπονται και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι επισκέπτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τις σακούλες με τα σκουπίδια έξω από το κατάλυμα, αλλά θα μπορούν να καλούνται να διαχωρίζουν τα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετούν στους αντίστοιχους κάδους εντός του καταλύματος.

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Παράλληλα, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να αποφεύγουν τη χρήση παροχών που περιλαμβάνονται στην κράτησή τους, όπως ο κλιματισμός. Μπορούν, ωστόσο, να ζητούν να τον απενεργοποιούν κατά την αναχώρησή τους.

Η πλατφόρμα αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούν ορισμένες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας ή έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην κατανάλωση νερού, οι οικοδεσπότες μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους.

Οι επτά βασικοί κανόνες που θα μπορούν να ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Παρά τους νέους περιορισμούς, οι οικοδεσπότες διατηρούν τη δυνατότητα να θέτουν συγκεκριμένους κανόνες για τη λειτουργία και τη χρήση των καταλυμάτων τους.

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Η Airbnb προβλέπει επτά βασικές κατηγορίες κανόνων, που αφορούν τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, τις ώρες κοινής ησυχίας, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και πάρτι, την παρουσία κατοικίδιων, το κάπνισμα και το άτμισμα, την επαγγελματική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, καθώς και το κλείδωμα του καταλύματος κατά την αναχώρηση και την επιστροφή των κλειδιών.

Οι κανόνες θα εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια στην πλατφόρμα, ενώ θα περιλαμβάνονται και στις υπενθυμίσεις των κρατήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να γνωρίζουν από πριν τι ακριβώς ισχύει για το κατάλυμα που έχουν επιλέξει.

Δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα οι οικοδεσπότες

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων. Η Airbnb ξεκαθαρίζει ότι οι οικοδεσπότες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα στους επισκέπτες για παραβάσεις των κανονισμών του καταλύματος.

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Οι συμφωνίες μεταξύ οικοδεσποτών και επισκεπτών θα επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τους κανονισμούς μιας ένωσης ιδιοκτητών κατοικιών.

Επιπλέον, εάν κάποιο αίτημα οικοδεσπότη δεν συμβαδίζει με τις πολιτικές της πλατφόρμας, θα επισημαίνεται ως προβληματικό. Ο ιδιοκτήτης θα διατηρεί, πάντως, το δικαίωμα να υποβάλει έφεση εάν θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι λανθασμένη.

Εκπρόσωπος της Airbnb είχε εξηγήσει στο BBC ότι η απόφαση για την αναθεώρηση των κανόνων ήρθε μετά από παράπονα της κοινότητας της πλατφόρμας.

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«Οι κανόνες του σπιτιού βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοήσουν τι περιμένουν από αυτούς οι οικοδεσπότες, αλλά έχουμε ακούσει από την κοινότητά μας ότι μπορεί να είναι συγκεχυμένοι, υπερβολικά απαιτητικοί και δύσκολοι στη διαχείριση», ανέφερε.

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Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία προχώρησε στον επανασχεδιασμό τους, ώστε να είναι πιο ξεκάθαροι και εύκολοι στον εντοπισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα αιτήματα των οικοδεσποτών παραμένουν εύλογα και οι επισκέπτες δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την αναχώρησή τους.

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