Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Tiki Suite είναι ένα απομονωμένο πλωτό κατάλυμα ανάμεσα στη Φλόριντα και την Κούβα, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό μέσω βίντεο ενός Ισπανού influencer.

Η πρόσβαση στο κατάλυμα απαιτεί μετακίνηση με σκάφος, ενώ οι επισκέπτες οφείλουν να διαθέτουν άδεια χειριστή καθώς το οίκημα θεωρείται τεχνικά σκάφος.

Το κόστος διαμονής είναι υψηλό, ενώ οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ασφαλείας λόγω της παρουσίας καρχαριών και του κινδύνου κακοκαιρίας στην περιοχή.

Παρά την απομόνωσή του, το κατάλυμα προσφέρει σύγχρονες ανέσεις και τη δυνατότητα παρατήρησης της τοπικής θαλάσσιας πανίδας στους επισκέπτες του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία, χαμένη στη θάλασσα ανάμεσα στη Φλόριντα και την Κούβα, συγκαταλέγεται στα πιο απομονωμένα καταλύματα Airbnb στον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία που απέχει πολύ από τις συνηθισμένες διακοπές.

Το Tiki Suite έγινε γνωστό μέσα από την περιπέτεια του 23χρονου Ισπανού travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελώνη, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το απομονωμένο κατάλυμα και κατέγραψε την εμπειρία του σε ένα βίντεο διάρκειας 31 λεπτών. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube, ενώ δεκάδες χιλιάδες χρήστες αντέδρασαν στο Instagram.

Advertisement

Advertisement

Για να φτάσει στο Tiki Suite, ο Ολγκάδο χρειάστηκε να πετάξει περίπου 10 ώρες από τη Βαρκελώνη στο Μαϊάμι. Από εκεί οδήγησε για ακόμη πέντε ώρες μέχρι το Κι Γουέστ και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε σκάφος για περίπου μία ώρα. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο κατάλυμα.

Η απομόνωση είναι τέτοια ώστε, επειδή το Tiki Suite θεωρείται τεχνικά σκάφος, ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και η εμπειρία κάθε άλλο παρά οικονομική είναι, καθώς, σύμφωνα με τον Ολγκάδο, πέντε διανυκτερεύσεις κοστίζουν περίπου 3.458 δολάρια.

Η προειδοποίηση για τους καρχαρίες

Πριν ξεκινήσει για το πλωτό σπίτι, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, τον οποίο ο Ολγκάδο αποκαλεί «Captain Chris», του έδωσε μια λίστα με τις απαραίτητες προμήθειες, αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, του συνέστησε να μην απομακρύνεται πολύ από το κατάλυμα. «Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος θα χρειαζόταν διάσωση», του είπε χαρακτηριστικά.

Υπήρχε όμως και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Ολγκάδο έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός: οι καρχαρίες. Η περιοχή γύρω από το Κι Γουέστ είναι γνωστή για τον μεγάλο πληθυσμό καρχαριών και η παρουσία τους πρόσθεσε μια ακόμη δόση περιπέτειας στην εμπειρία του Ισπανού influencer.

Σε κάθε περίπτωση, το κολύμπι μέχρι το πλωτό σπίτι δεν αποτελούσε επιλογή, καθώς ο Ολγκάδο είχε μαζί του κάμερες, αποσκευές και εξοπλισμό ψαρέματος.

Advertisement

Όταν ξέσπασε τροπική καταιγίδα

Η αίσθηση της απομόνωσης έγινε ακόμη πιο έντονη όταν, κατά τη διάρκεια της διαμονής του, ξέσπασε τροπική καταιγίδα.

Για λίγο, ο Ολγκάδο άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν πράγματι καλή ιδέα να βρίσκεται μόνος του στη μέση της θάλασσας. Τελικά, η καταιγίδα πέρασε χωρίς να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα.

«Η εμπειρία ήταν ταυτόχρονα γαλήνια, περιπετειώδης και λίγο τρομακτική», δήλωσε αργότερα, εκτιμώντας ότι το Tiki Suite απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν κάτι εντελώς διαφορετικό και είναι διατεθειμένοι να μείνουν για μερικές ημέρες μακριά από τον πολιτισμό.

Advertisement

Δελφίνια, σαλάχια και βυθισμένα πλοία

Παρά την απομόνωσή του, το Tiki Suite δεν στερείται ανέσεων. Η καταχώριση του καταλύματος στο Airbnb το τοποθετεί στο Top 10% των καταλυμάτων της πλατφόρμας και το περιγράφει ως μια «ήρεμη, off-grid εμπειρία glamping» που δύσκολα θα βρει κανείς αλλού.

Γύρω από το πλωτό σπίτι οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν δελφίνια, μανάτους, σαλάχια και κοπάδια τροπικών ψαριών. Στο εσωτερικό, πάντως, υπάρχουν κλιματισμός, ειδικά κατασκευασμένο δρύινο κρεβάτι και ακόμη και κρυφή τηλεόραση.

Για τις ώρες που οι επισκέπτες επιλέγουν να μείνουν μέσα, υπάρχει επίσης μια συλλογή DVD, στην οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες «The Shawshank Redemption», «Django Unchained», «The Aviator» και «The Notebook».

Advertisement

Ο Ολγκάδο, όμως, διάλεξε την ταινία που ταίριαζε περισσότερο στο σκηνικό. «Αφού βρισκόμαστε στη μέση της θάλασσας», σχολίασε, επέλεξε να παρακολουθήσει τον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον.

Το ταξίδι του δεν περιορίστηκε, πάντως, στο εσωτερικό του πλωτού καταλύματος. Στο βίντεό του καταγράφεται να κάνει snorkeling κοντά σε βυθισμένα πλοία, να εξερευνά την περιοχή με paddle board και να ψαρεύει, προσπαθώντας να εξασφαλίσει το βραδινό του.

Για τον Ολγκάδο, το Tiki Suite ήταν μια εμπειρία που συνδύασε την απόλυτη απομόνωση με την περιπέτεια, προσφέροντας κάτι που δύσκολα μπορεί να προσφέρει ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο: μερικές ημέρες ολοκληρωτικής αποσύνδεσης, στη μέση της θάλασσας.

Advertisement

Advertisement