Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Airbnb τροποποίησε τους κανονισμούς της, περιορίζοντας τις απαιτήσεις των οικοδεσποτών προς τους επισκέπτες σχετικά με την καθαριότητα των καταλυμάτων.

Οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες εργασίες που εκτελούνται από επαγγελματίες, όπως το πλύσιμο των πιάτων.

Οι νέες οδηγίες επιτρέπουν στους οικοδεσπότες να ορίζουν επτά βασικούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι εύλογοι και σαφείς.

Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.

Η εταιρεία προχώρησε σε αυτές τις τροποποιήσεις για να αποφύγει τη σύγχυση και τις υπερβολικές απαιτήσεις προς τους επισκέπτες.

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Η Airbnb τροποποίησε τους κανονισμούς της, περιορίζοντας τις απαιτήσεις που μπορούν να θέτουν οι οικοδεσπότες προς τους επισκέπτες – συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων που αφορούν την καθαριότητα.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες, οι οικοδεσπότες μπορούν πλέον να ορίζουν επτά βασικούς κανόνες σπιτιού, ενώ έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και άλλα «εύλογα» αιτήματα.

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Η Airbnb διευκρινίζει ότι οι επισκέπτες – οι οποίοι καταβάλλουν ήδη χρέωση καθαρισμού – δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με εργασίες που συνήθως εκτελούνται από επαγγελματία καθαριστή, όπως το πλύσιμο των πιάτων ή η αφαίρεση των κλινοσκεπασμάτων από τα κρεβάτια.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.

«Οι κανόνες σπιτιού βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοήσουν τις προσδοκίες των οικοδεσποτών, ωστόσο λάβαμε σχόλια από την κοινότητά μας ότι συχνά προκαλούν σύγχυση, είναι υπερβολικά απαιτητικοί ή δύσκολοι στη διαχείριση», δήλωσε εκπρόσωπος της Airbnb στο BBC. «Για τον λόγο αυτό, τους επανασχεδιάσαμε ώστε να είναι πιο εύκολα εντοπίσιμοι και σαφείς, εισάγοντας παράλληλα μια νέα πολιτική που διασφαλίζει ότι τα αιτήματα παραμένουν εύλογα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους επισκέπτες».

Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Airbnb, οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να ζητούν από τους επισκέπτες να εκτελούν εργασίες που «απαιτούν σημαντική προσπάθεια ή χρόνο, ή που συνήθως αναλαμβάνει ένας επαγγελματίας καθαριστής – όπως η αφαίρεση κλινοσκεπασμάτων, η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο, ή το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων».

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι ενδέχεται να προβλέπονται εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες να περιορίσουν τη διάρκεια του ντους, εάν ισχύουν τοπικοί περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω ξηρασίας.

Στο εξής, οι κανόνες κάθε καταλύματος θα προβάλλονται με πιο εμφανή τρόπο στους επισκέπτες και θα περιλαμβάνονται στις υπενθυμίσεις κρατήσεων που λαμβάνουν.

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Η χρήση ξεχωριστών συμβάσεων θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή από τους κανονισμούς ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Παρόλο που οι οικοδεσπότες δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα, διατηρούν τον έλεγχο όσον αφορά τους κανόνες και τα αιτήματα που θέτουν για τον χώρο τους, επισημαίνει η εταιρεία.

Εάν το αίτημα ενός οικοδεσπότη δεν συνάδει με τις πολιτικές της Airbnb, το ζήτημα θα επισημανθεί και ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση, εάν διαφωνεί.

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Εδώ και χρόνια, οι επισκέπτες διαμαρτύρονται για παράλογες απαιτήσεις που καλούνται να ικανοποιήσουν πριν από την αναχώρησή τους, ιδίως από τη στιγμή που πληρώνουν και τέλη καθαρισμού. Βίντεο στο TikTok από τους οικοδεσπότες της Airbnb, Cassie και Jon, στα οποία εικονίζονται να ελέγχουν σχολαστικά το κατάλυμά τους στην πολιτεία της Τζόρτζια (ΗΠΑ) μετά την αποχώρηση των επισκεπτών, έχουν γίνει πρόσφατα viral, λόγω της εμμονής τους στη λεπτομέρεια. Σε ένα από τα βίντεό τους, για παράδειγμα, το ζευγάρι κατηγορεί τους επισκέπτες ότι «δεν σεβάστηκαν τους κανόνες του σπιτιού», επειδή άφησαν το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης εκτός της προβλεπόμενης θέσης του.

Αν και δέχθηκαν κριτική για τους αυστηρούς κανόνες και τις υψηλές απαιτήσεις τους, οι ίδιοι απάντησαν ότι το περιεχόμενό τους παρερμηνεύθηκε. Τα βίντεό τους έχουν εμπνεύσει άλλους δημιουργούς περιεχομένου να δημιουργήσουν παρωδίες με θέμα τους υπερβολικά αυστηρούς οικοδεσπότες.

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