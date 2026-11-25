Μέγας Αλέξανδρος: Νέα βιογραφία απέσπασε το βραβείο Baillie Gifford – Ο άνθρωπος πίσω από τον θρύλο

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Μνημειώδη πέτρινα θεμέλια που έφερε στο φως η ελληνική αρχαιολογική αποστολή που πραγματοποιεί ανασκαφές στην αρχαία Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενδέχεται να ανήκουν σε ένα από τα σημαντικότερα χαμένα βασιλικά ταφικά συγκροτήματα του αρχαίου κόσμου. Μετά από την εξέταση των τεράστιων ασβεστολιθικών θεμελίων, των περιμετρικών τειχών και μιας υπόγειας σήραγγας στη βασιλική συνοικία της αρχαίας πόλης της Αλεξάνδρειας,οι ειδήμονες εντόπισαν μια πιθανή σύνδεση με το βασιλικό ταφικό συγκρότημα που ίδρυσε ο Πτολεμαίος Δ΄ Φιλοπάτορας πριν από περισσότερα από 2.200 χρόνια.

Το σπουδαίο εύρημα βρίσκεται στη Βασιλική Συνοικία της Αλεξάνδρειας, στον αρχαιολογικό χώρο των Κήπων Σαλαλάτ (Shallalat), και εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με τον περίφημο «Βασιλικό Τάφο», γνωστό και ως Σήμα ή Σώμα, όπου σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες βρισκόταν ο τάφος των Μακεδόνων και των Πτολεμαίων βασιλέων.

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Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε τα ευρήματα στις 24 Νοεμβρίου 2026, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποίησε ειδικά διορισμένη επιστημονική επιτροπή. Σύμφωνα με αρχαίες ιστορικές πηγές, το ταφικό συγκρότημα φέρεται να φιλοξενούσε τα λείψανα των Πτολεμαίων βασιλέων μαζί με αυτά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αν και οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τη φύση του κτιρίου, η θέση του, οι μνημειώδεις διαστάσεις του και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του έχουν οδηγήσει τους ειδικούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να είχε ταφική λειτουργία. Η κατασκευή αποδίδεται στην εποχή του Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα (221-204 π.Χ.) και αναφέρεται από τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα. Ωστόσο, η ταυτότητα του οικοδομήματος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω αρχαιολογικής έρευνας.

Η μερικώς πλημμυρισμένη υπόγεια σήραγγα που εκτείνεται κάτω από το μνημειώδες κτίριο στην αρχαία βασιλική συνοικία της Αλεξάνδρειας. Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Η ανασκαφή της ελληνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια

Την ανακάλυψη πραγματοποίησε η ελληνική αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού (HRIAC), με επικεφαλής τη δρα Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτούν το Ίδρυμα Μοχέμπ Κασάμπγκι και η εταιρεία Reliance Egypt. Η αποστολή δραστηριοποιείται εδώ και περίπου δύο δεκαετίες στην περιοχή των Κήπων Σαλαλάτ, με τις πρόσφατες ανασκαφές να προσθέτουν νέα δεδομένα για την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική οργάνωση της αρχαίας πόλης. Η αρχαιολογική ομάδα έχει καταγράψει τα θεμέλια ενός τεράστιου κτιρίου από ασβεστόλιθο, τους περιμετρικούς τοίχους και μια σήραγγα που εκτείνεται προς τα βόρεια κάτω από το κτίριο.

Αφού έλαβε την έκθεση της ανασκαφικής ομάδας, ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάθι, όρισε μια εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή για να διερευνήσει τα ευρήματα και να αξιολογήσει την αρχαιολογική τους σημασία.

Ο Δρ. Άιμαν Άσμαουι ηγήθηκε της επιτροπής, η οποία περιλάμβανε ειδικούς στην ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία και αρχαιολογία από τα πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας και της Τάντα. Μετά από επιτόπια επιθεώρηση, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τετράγωνη διάταξη και οι σημαντικές διαστάσεις των θεμελίων υποδηλώνουν ότι κάποτε στήριζαν ένα μεγάλο, επιβλητικό κτίσμα. Το σημαντικότερο συμπέρασμα της επιτροπής αφορά την πιθανή ταφική λειτουργία του κτιρίου. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και η θέση του εγείρουν την πιθανότητα τα ερείπια να ανήκουν στο «Βασιλικό Τάφο» (Σήμα ή Σώμα), ένα μνημείο που συνδέεται με τη δυναστεία των Πτολεμαίων.

Εσωτερική άποψη της υπόγειας διάβασης, όπου διακρίνονται οι πέτρινοι τοίχοι και η κεκλιμένη οροφή της. Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αρχική της λειτουργία. Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Η Βασιλική Συνοικία δεν λειτουργούσε μόνο ως διοικητικό και οικιστικό κέντρο της δυναστείας των Πτολεμαίων, αλλά και ως χώρος διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών και της βασιλικής λατρείας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, τα ταφικά μνημεία των Πτολεμαίων ηγεμόνων είχαν ιδιαίτερη πολιτική και θρησκευτική σημασία.

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Ο χαμένος Βασιλικός Τάφος της Αλεξάνδρειας όπως τον περιγράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς



Ο Πτολεμαίος Δ΄ Φιλοπάτορας, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 221 έως το 204 π.Χ., κατέχει σημαντική θέση στις ιστορικές αναφορές σχετικά με το βασιλικό ταφικό συγκρότημα της Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με τον Ζηνόβιο, Έλληνα σοφιστή του 2ου αιώνα μ.Χ., ο Πτολεμαίος Δ΄ κατασκεύασε ένα ταφικό μνημείο στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, συγκεντρώνοντας εκεί τα λείψανα των προγόνων του, της μητέρας του και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος και ιστορικός Στράβων περιέγραψε επίσης το ταφικό συγκρότημα στο έργο του «Γεωγραφικά». Γνωστό ως «Σήμα» ή «Σώμα», ο περίβολος αποτελούσε μέρος των βασιλικών ανακτόρων της Αλεξάνδρειας και περιείχε τους τάφους των Πτολεμαίων ηγεμόνων δίπλα σε αυτόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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Η συνύπαρξη του Μακεδόνα κατακτητή και της πτολεμαϊκής δυναστείας σε ένα ενιαίο ταφικό συγκρότημα ενίσχυσε τη σύνδεση μεταξύ της κυβερνώντος οικογένειας της Αιγύπτου και της πολιτικής κληρονομιάς του Αλεξάνδρου. Το μνημείο αντιπροσώπευε κάτι περισσότερο από έναν τόπο ταφής: ενσάρκωνε τον ισχυρισμό της δυναστείας για νομιμότητα και τη θέση της στον ελληνιστικό κόσμο.

Παρά τις ιστορικές περιγραφές που έχουν διασωθεί, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ποτέ προσδιορίσει με βεβαιότητα τη θέση του συγκροτήματος. Η αξιολόγηση των θεμελίων του μνημείου στους Κήπους Σαλλαλάτ από την αιγυπτιακή επιστημονική επιτροπή προσδίδει, επομένως, νέα αρχαιολογική σημασία στον χώρο.

Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να διερευνούν την ταυτότητα του κτιρίου



Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι στην Αλεξάνδρεια είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο αστικό τοπίο. Αιώνες κατασκευών και αναδιαμόρφωσης έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες ανασύστασης της κάτοψης της Βασιλικής Συνοικίας και εντοπισμού των σημαντικότερων μνημείων της.

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Ο Δρ. Χισάμ Ελ-Λέιθι, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, τόνισε ότι η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη της βασιλικής αρχιτεκτονικής στην Πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια. Εν τω μεταξύ, ο Ασμάουι υπογράμμισε ότι η ταυτοποίηση που προτείνει η επιτροπή παραμένει μια προκαταρκτική υπόθεση που απαιτεί περαιτέρω αρχαιολογική και αρχιτεκτονική έρευνα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δεν κάνει αναφορά σε επιγραφές, σαρκοφάγους ή ανθρώπινα λείψανα που θα μπορούσαν να αποδείξουν με βεβαιότητα την ταυτότητα του κτιρίου. Περαιτέρω έρευνες ενδέχεται να διασαφηνίσουν την αρχική λειτουργία του κτιρίου, τον σκοπό της υπόγειας σήραγγας και τη σχέση της με τα γειτονικά κτίρια.

Με πληροφορίες από Arkeonews και Egypt Independent

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