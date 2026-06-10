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Ένας στρουθοκάμηλος εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, τρέχοντας πανικόβλητος ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πεζούς, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και έκπληξη στους κατοίκους.

Το μεγάλο πτηνό κινούνταν ανεξέλεγκτα στον δρόμο, αλλάζοντας κατεύθυνση και προσπαθώντας να ξεφύγει, ενώ οδηγοί αναγκάζονταν να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν ατυχήματα.

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Runaway ostrich! 🤣 The big bird raced along a busy street in Alexandria, Egypt, as motorists steered clear. pic.twitter.com/ZMFFZ2P5lm — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Μετά από αρκετή ώρα, ένας άνδρας κατάφερε τελικά να τον πλησιάσει και να τον ακινητοποιήσει, σταματώντας την επικίνδυνη πορεία του μέσα στην πόλη.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς ο στρουθοκάμηλος βρέθηκε αν κάνει βόλτες στο δρόμο.