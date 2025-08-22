Αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων, αγάλματα και λίθινα μέρη αρχαίας αποβάθρας, κατάλοιπα μίας βυθισμένης πόλης ηλικίας άνω των 2.000 ετών, ανασύρθηκαν από τη θάλασσα της Αλεξάνδρειας, στον κόλπο του Αμπού Κιρ.

Όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές, κατά την παρουσίαση των εντυπωσιακών ευρημάτων, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για επέκταση της πόλης της Κανώπου, η οποία υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο κατά τη δυναστεία των Πτολεμαίων και στη συνέχεια, την Ρωμαϊκή εποχή.

Η Κάνωπος βρισκόταν στο Δέλτα του Νείλου, κοντά στα ανατολικά προάστια της σύγχρονης Αλεξάνδρειας, και ήταν το κύριο λιμάνι της Αιγύπτου για το ελληνικό εμπόριο πριν από την ίδρυση της Αλεξάνδρειας. Με την πάροδο του χρόνου, σεισμοί, αλλά και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν σταδιακά την πόλη και το κοντινό λιμάνι του Ηρακλείου.

Τα ευρήματα -στην πρώτη ανάλογη επιχείρηση που επιχειρείται εδώ και 25 χρόνια-, τα οποία ανέσυραν δύτες με τη συνδρομή γερανών, περιλαμβάνουν επίσης, λίθινα κτίσματα, τα οποία πιθανολογείται ότι ήταν τόποι λατρείας, κατοικίες ή εμπορικά και βιοτεχνικά κέντρα, ενώ εντοπίστηκαν δεξαμενές και λαξευτές λίμνες για οικιακή αποθήκευση νερού και εκτροφή ψαριών.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ευρημάτων συγκαταλέγονται αγάλματα βασιλικών μορφών και σφίγγες από την προρωμαϊκή περίοδο, συμπεριλαμβανομένης μιας μερικώς διατηρημένης σφίγγας με χαραγμένα τα ιερογλυφικά του Ραμσή Β’ (1279-1213 π.Χ.), ενός από τους πιο διάσημους και μακροβιότερους Φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου.

Τα περισσότερα από αυτά παρουσιάζουν φθορές, όπως μία Πτολεμαϊκή μορφή από γρανίτη χωρίς κεφαλή και το άγαλμα Ρωμαίου ευγενή σκαλισμένο σε μάρμαρο, από το οποίο λείπει το κάτω μέρος του σώματος.

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν επίσης, ένα εμπορικό πλοίο, λίθινες άγκυρες και ένα γερανό λιμένα που χρονολογούνται από την Πτολεμαϊκή και Ρωμαϊκή εποχή και εντοπίσθηκαν στη θέση μιας αποβάθρας 125 μέτρων, η οποία, χρησιμοποιούνταν ως αγκυροβόλιο για μικρά σκάφη έως τη Βυζαντινή περίοδο.

«Υπάρχει τεράστιος πλούτος κάτω από την επιφάνεια, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα. Eπιλέγονται με αυστηρά κριτήρια», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι. «Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ως μέρος της υποθαλάσσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η θρυλική Αλεξάνδρεια, δεύτερη πόλη της Αιγύπτου κινδυνεύει να έχει την τύχη της Κανώπου και του λιμένα Ηράκλειον. Η παραθαλάσσια πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς βυθίζεται περισσότερο από 3 χιλιοστά κάθε χρόνο. Ακόμα και σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας θα είναι κάτω από το νερό ή μη κατοικήσιμο μέχρι το 2050.

Με πληροφορίες από Guardian