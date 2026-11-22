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Mια 17χρονη μαθήτρια από τη Λεμεσό εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στην Κακοπετριά της Κύπρου.

Νεκρή 17χρονη μαθήτρια από τη Λεμεσό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, την Αστυνομία ενημέρωσε η διεύθυνση του ξενοδοχείου, όταν η ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισε η λήψη καταθέσεων από μαθητές και εργαζομένους του ξενοδοχείου. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη.

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Aύριο αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σορού, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της. Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Θλίψη και οδύνη για το θάνατο της 17χρονης μαθήτριας, σε εκδρομή στην Κακοπετριά, εκφράζει, σε δηλώσεις της και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Τονίζοντας ότι η απώλεια ενός παιδιού δεν μπορεί να αποδοθεί σε λέξεις, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της μαθήτριας.

Ερωτηθείσα για το περιστατικό και κατά πόσο θα πρέπει αυτές οι εκδρομές να καταργηθούν, η Υπουργός εξήγησε ότι οι εκδρομές αυτές δεν είναι θεσμοθετημένες, ούτε εγκεκριμένες από το ΥΠΑΝ, προσθέτοντας ότι διεξάγονται με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, συνήθως χωρίς επίβλεψη ενηλίκων, θέμα το οποίο είναι αναγκαίο να προβληματίσει και επαναξιολογηθεί.

«Ανεξάρτητα από το πόρισμα της έρευνας για τη μαθήτρια, αναφέρω ότι ως Υπουργείο, τέθηκε αρκετές φορές η διαφωνία μας λόγω της γενικότερης επικινδυνότητας. Την πλήρη διερεύνηση έχει αναλάβει αρμοδίως η Αστυνομία», κατέληξε.