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Ο τραπεζικός οργανισμός παραδέχθηκε ότι παραβίασε σκόπιμα τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου, αποτυγχάνοντας να εφαρμόσει επαρκή προγράμματα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων.

Οι παραλείψεις της τράπεζας αφορούσαν συναλλαγές που συνδέονταν με διεθνή δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, καθώς και παραβιάσεις κυρώσεων σε χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι η επιβάρυνση θα επηρεάσει τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε για την άμεση αντιμετώπιση των διαπιστωμένων κενών στους εσωτερικούς της ελέγχους.

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Η Bank of America καλείται να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,2 δισ. δολαρίων καθώς εκτιμάται πως απέτυχε να εντοπίσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες ενέργειες, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο τραπεζικός κολοσσός «παρέλειψε» να αναφέρει στις αρχές ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων το 1 δισ. δολάρια ενείχε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και τη ροή παράνομων κεφαλαίων, σύμφωνα με το Υπουργείο.

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Στις παραλείψεις αυτές περιλαμβανόταν η μη επισήμανση συναλλαγών που ενδεχομένως συνδέονταν με κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος ή με ξέπλυμα χρήματος μέσω εμπορικών συναλλαγών που είχαν «σημαντική διασύνδεση με τα νοτιοδυτικά σύνορα», ανέφερε το Υπουργείο.

«Η ομάδα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσαν οι ρυθμιστικές αρχές», δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της Bank of America.

Η ανακοίνωση έγινε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Bank of America, το πρωί της Τετάρτης.

«Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα περιλαμβάνουν μια επιβάρυνση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων —η οποία δεν εκπίπτει από τη φορολογία— και θα επηρεάσει τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 17 σεντς ανά μετοχή», ανέφερε η τράπεζα σε δήλωσή της που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Έχουμε ήδη διαθέσει σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και πόρους στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για τη διόρθωση των παραλείψεων, και το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στην τρέχουσα βάση δαπανών», προσέθεσε.

Ανακοινώνοντας το πρόστιμο —το τρίτο μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ η υπηρεσία— ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε: «Όταν μια τράπεζα αυτού του μεγέθους αποτυγχάνει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή κυρώσεων, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του οργανισμού, εκθέτοντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ σε σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με παράνομες χρηματοοικονομικές ροές».

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Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η τράπεζα βασιζόταν υπερβολικά σε ερωτήματα που προέρχονταν από εξωτερικούς φορείς, όπως οι αρχές επιβολής του νόμου και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντί να βασίζεται στους δικούς της εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Αυτό σήμαινε ότι «ουσιαστικά ανέθετε σε τρίτους ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της για προληπτικό εντοπισμό και υποβολή αναφορών», επισήμανε η υπηρεσία.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Bank of America παραδέχθηκε ότι «παραβίασε σκόπιμα» τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου (Bank Secrecy Act), καθώς δεν διατηρούσε πρόγραμμα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεν διενεργούσε τον απαιτούμενο έλεγχο δέουσας επιμέλειας σε λογαριασμούς ξένων ανταποκριτριών τραπεζών και δεν υπέβαλλε αναφορές για ύποπτες συναλλαγές, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

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Το πρόστιμο ύψους 1,2 δισ. δολαρίων περιελάμβανε κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος (OCC) και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Το πρόστιμο των 750 εκατ. δολαρίων από το OCC αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κύρωση που έχει επιβάλει ποτέ ο εν λόγω οργανισμός.

Το OFAC ανακοίνωσε ότι ο συμβιβασμός με την τράπεζα αφορούσε 475 περιπτώσεις φερόμενων παραβιάσεων καθεστώτων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τη Ρωσία και το Ιράν, καθώς και τη διακίνηση ναρκωτικών και την παγκόσμια τρομοκρατία.

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Το ποσό του συμβιβασμού, ύψους 11,6 εκατ. δολαρίων, αντικατόπτριζε τη διαπίστωση ότι οι φερόμενες παραβιάσεις της Bank of America δεν ήταν «ιδιαίτερα σοβαρές», σύμφωνα με το OFAC.