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Ο διαγωνιζόμενος εξομολογήθηκε στους κριτές ότι αντιμετωπίζει σπάνια πάθηση στα μάτια με ποσοστό αναπηρίας 85% που περιορίζει σημαντικά την όρασή του.

Παρά τις δυσκολίες, ο νεαρός καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι του και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή της Έλενας Παπαρίζου και της Πάολας.

Ο διαγωνιζόμενος επέλεξε τελικά την Πάολα ως coach, εξασφαλίζοντας τη θέση του στην επόμενη φάση του παιχνιδιού και συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο The Voice το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όταν ο 21χρονος Κωνσταντίνος Μουράτης μοιράστηκε με τους τηλεθεατές προσωπικές στιγμές από τη ζωή του και μίλησε για το πρόβλημα όρασης που αντιμετωπίζει.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, ο οποίος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στο μουσικό σόου, αναφέρθηκε αρχικά στην οικογένειά του και στην αποκάλυψη που έμαθε σε ηλικία επτά ετών, ότι είναι υιοθετημένος.

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«Εκτός από τη μουσική, τα παιδικά μου χρόνια είχαν άλλη μία έκπληξη. Σε ηλικία εφτά ετών, οι γονείς μου μου ανακοίνωσαν ότι με έχουν υιοθετήσει, πράγμα το οποίο πήρα πάρα πολύ καλά, γιατί πραγματικά αυτοί είναι οι γονείς μου. Γονείς δεν είναι μόνο αυτοί που σε φέρνουν στον κόσμο, αλλά και αυτοί που σε μεγαλώνουν. Και πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους ανθρώπους για οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγηση για το πρόβλημα όρασης

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Κωνσταντίνος μίλησε στην κάμερα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την όρασή του, εξηγώντας πως δεν θα μπορούσε να δει καθαρά ολόκληρη τη σκηνή.

«Δεν θα δω 100% τη σκηνή. Φταίει το ότι δεν βλέπω πολύ καλά… Θα το προσπαθήσουμε. Έχω λίγο άγχος αλλά το’ χω», είπε, δείχνοντας αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Ο 21χρονος ερμήνευσε το τραγούδι «Έλα να με τελειώσεις» και κατάφερε να στρέψει προς το μέρος του τις καρέκλες της Έλενας Παπαρίζου και της Πάολας. Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας του, εξήγησε στους coaches πως δεν μπορούσε να τους δει καθαρά.

«Έχω πρόβλημα με τα μάτια και δεν σας βλέπω αυτή τη στιγμή», τους είπε, με τους κριτές να ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του.

«Έχω 85% αναπηρία. Είναι σπάνια ασθένεια. Υπήρχε περίπτωση μέχρι τα 30 μου για ολική τύφλωση, αλλά το γλίτωσα. Είναι σταθερά εκεί. Βλέπω σχήματα κα χρώματα, κυρίως μακριά δυσκολεύομαι, αλλά όταν γύρισε η Πάολα είδα το φως το αληθινό», εξήγησε ο Κωνσταντίνος, χρησιμοποιώντας μια φράση που προκάλεσε συγκίνηση.

Επέλεξε την Πάολα για τη συνέχεια του διαγωνισμού

Παρά τη συγκίνηση και την αγωνία της στιγμής, ο Κωνσταντίνος κατάφερε να κερδίσει μια θέση στην επόμενη φάση του The Voice. Ο ίδιος έδειξε από νωρίς την προτίμησή του στην Πάολα και τελικά αποφάσισε να συνεχίσει το μουσικό του ταξίδι με εκείνη ως coach.

Οι κριτές τον αγκάλιασαν και τον συνεχάρησαν για την προσπάθειά του, ενώ η εμφάνισή του ανέδειξε όχι μόνο το ταλέντο του στη μουσική, αλλά και την προσωπική ιστορία που θέλησε να μοιραστεί με το κοινό.