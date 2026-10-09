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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κριτική για το χτένισμα και το μουστάκι του προέρχεται από υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σπηλιωτόπουλος τόνισε πως η επικέντρωση στην εμφάνισή του αποτελεί προσπάθεια αποφυγής του διαλόγου για τις πολιτικές του απόψεις.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και στη διαδικασία διερεύνησης του μπαζώματος στον τόπο του δυστυχήματος.

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Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, απαντώντας στα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ την Τετάρτη.

Στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε στα σχόλια για την εξωτερική του εμφάνιση, το χτένισμα και το μουστάκι του, υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης μετά τη συνέντευξή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ξέρω τι σκέφτεστε, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου», προσθέτοντας ότι «από τη χθεσινή (σ.σ. την Τετάρτη) συνέντευξή μου αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη».

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του δεν συνοδεύεται από αλλαγή στις πολιτικές του απόψεις. «Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψεις, γιατί από ό,τι βλέπω τα τρολάκια Μητσοτάκη κοιτάνε να ασχοληθούν αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι είναι ευκολότερο να γίνεται συζήτηση για την εμφάνισή του παρά για τις πολιτικές του θέσεις, λέγοντας: «Και μεταξύ μας δίκιο έχουν γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να ασχολούνται με ένα χτένισμα παρά να ασχολούνται με απόψεις και να βρίσκουν επιχειρήματα».

Ο κ. Σπηλιωτόπουλος έστρεψε έπειτα την προσοχή του στην τραγωδία των Τεμπών και στη διαχείριση της υπόθεσης, κάνοντας αναφορά στο μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος και στη δικαστική διερεύνηση. Όπως υποστήριξε, «η ουσία είναι ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το Ειδικό Δικαστήριο με άμεσους και στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε εκ νέου στα σχόλια για την εμφάνισή του, σημειώνοντας: «Τώρα βέβαια αν αυτό είναι δύσκολο να ασχοληθούν με αυτά και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι, τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτή την επιλογή».