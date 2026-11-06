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Τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και τη Βασιλική Μανησιώτη, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με σκοπό την ενίσχυση άρρωστων παιδιών, γνωστοποίησε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

Με σχετική δήλωσή του, ο κ. Τσάκος ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί πλέον συνήγορο υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων και ότι δεν θα τους εκπροσωπεί εφεξής στη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Όπως εξήγησε, η ολοκλήρωση των απολογιών του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη ενώπιον του ανακριτή αποτέλεσε το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης και της μέχρι τότε επαγγελματικής τους συνεργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από διαφωνία σχετικά με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζεται δημόσια η υπερασπιστική τους θέση.