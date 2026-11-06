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Η οικογένεια θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς στο παρελθόν είχε έρθει σε επαφή με την οργάνωση μετά από καταγγελία που δέχθηκε.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, όπου παραδέχθηκε την υπεξαίρεση χρημάτων επικαλούμενος τον εθισμό του στον τζόγο.

Συνολικά δύο από τους έξι κατηγορούμενους για την υπόθεση οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Στην δικαιοσύνη προσφεύγει πρώτη οικογένεια που φέρεται να έπεσε θύμα της δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας αποφάσισε να κινηθεί νομικά και να ζητήσει την απόδοση ευθυνών για όσα καταγγέλλονται σε βάρος της οργάνωσης. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η οικογένεια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης από τα πρώτα στάδια των αποκαλύψεων. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε ανοίξει με δική της πρωτοβουλία ερανικό λογαριασμό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού. Στη συνέχεια, ωστόσο, η οικογένεια καταγγέλθηκε από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς η μητέρα να γνωρίζει αρχικά ποιος βρισκόταν πίσω από την καταγγελία και ο λογαριασμός έκλεισε. Ακολούθως, εκπρόσωποι της οργάνωσης προσέγγισαν την οικογένεια, εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να τη βοηθήσουν και υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διευθετηθεί η υπόθεση.

Η επικείμενη προσφυγή της οικογένειας αποτελεί την πρώτη ουσιαστική νομική κίνηση από πλευράς οικογένειας που φέρεται να έχει υποστεί τις συνέπειες της δράσης της ΜΚΟ.

Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος ιδρυτης

Με την προφυλάκιση του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση, ενώ προσωρινά κρατούμενη είχε ήδη κριθεί και η 35χρονη πρώην σύντροφός του. Συνολικά, δύο από τους έξι κατηγορουμένους οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο 37χρονος παρέμεινε περίπου μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του επικαλέστηκε τον εθισμό του στον τζόγο, επιχειρώντας να εξηγήσει τη διαχείριση των χρημάτων που φέρεται να υπεξαίρεσε από την οργάνωση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε την υπεξαίρεση χρημάτων, αμφισβητώντας, ωστόσο, το ύψος του ποσού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το ποσό που έχει λάβει κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο ποσό που αποδίδεται σε αυτόν.