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Η σύντροφός του, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δαπάνησε τα χρήματα σε τυχερά παιχνίδια λόγω εθισμού.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν εκτεταμένη στοιχηματική δραστηριότητα και έχουν προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε κεφάλαια στο Λουξεμβούργο και εξετάζει τη διαδρομή των χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών.

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Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά βρίσκεται σήμερα ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η απολογία του πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία του επέρριψε την ευθύνη για την τύχη των χρημάτων που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειες των παιδιών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε τα ποσά σε δραστηριότητες τζόγου.

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Η σημερινή διαδικασία θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της ανακριτικής έρευνας, καθώς ο ιδρυτής της οργάνωσης καλείται να απαντήσει για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές πολιτών μέσω φιλανθρωπικών εράνων.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται, μεταξύ άλλων, στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Οι ισχυρισμοί της 35χρονης για τον τζόγο και τα χρήματα των δωρεών

Τη δική της εκδοχή για την υπόθεση έδωσε χθες ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης η Βασιλική Μανησιώτη, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, αμφισβητώντας παράλληλα το ύψος του ποσού που φέρεται να υπεξαιρέθηκε. Όπως υποστήριξε, τα χρήματα που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειες των παιδιών ανέρχονται σε περίπου 900.000 ευρώ και όχι σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη απέδωσε στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη την ευθύνη για τη διάθεση των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα ξόδεψε στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού. Η ίδια παραδέχθηκε ότι γνώριζε τι συνέβαινε, εξέφρασε τη συγγνώμη της, αλλά αρνήθηκε ότι το ζευγάρι διάγει πολυτελή βίο.

Μάλιστα, περιέγραψε την καθημερινότητά τους, αναφέροντας ότι κατοικούσαν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Τούμπας, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι είχε αγοράσει μία τσάντα Louis Vuitton και ότι είχε διαμείνει δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Από την πλευρά του, το κατηγορητήριο περιγράφει εκτεταμένη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου, καθώς φέρεται να είχε τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

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Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος, ο οποίος εκπροσωπεί και τους δύο κατηγορουμένους, ανέφερε ότι ο Φιρινίδης προτίθεται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει διαφωνία σχετικά με το ακριβές ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες των παιδιών.

Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί, ακίνητα και 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Στην παράλληλη οικονομική έρευνα για την υπόθεση, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και ακινήτων που συνδέονται με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τη Βασιλική Μανησιώτη και τον αδελφό της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τη διαδρομή των χρημάτων, καθώς μέσα από συναλλαγές που συνδέονται με λογαριασμούς PayPal εντοπίστηκαν κεφάλαια περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

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Στα περιουσιακά στοιχεία που τέθηκαν υπό δέσμευση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα στην Καλαμαριά, το οποίο αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2025 έναντι 90.000 ευρώ από τον αδελφό της 35χρονης και τη σύζυγό του.

Η δέσμευση αφορά επίσης δύο εταιρείες που συστάθηκαν τον Απρίλιο του 2026, με τη Μανησιώτη να κατέχει το 99% των μετοχών και τον αδελφό της το υπόλοιπο 1%. Πρόκειται για τις εταιρείες «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.» και «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.».

Την ίδια στιγμή, οι ελεγκτικές αρχές διευρύνουν την έρευνά τους προς τις στοιχηματικές εταιρείες και τα καζίνο, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για συναλλαγές, επισκέψεις και πιθανά κέρδη των εμπλεκομένων κατά την τελευταία πενταετία.

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Στο δικαστικό σκέλος, οι απολογίες συνεχίστηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου με τον 43χρονο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος αδελφός της Μανησιώτη, καθώς και δύο παράγοντες διαιτησίας που είχαν ήδη απολογηθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Παράλληλα, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, με βασικό αντικείμενο τον εντοπισμό της διαδρομής των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω των φιλανθρωπικών εράνων και τη διερεύνηση της διαχείρισής τους.

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