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Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν παράνομα μέσω εράνων και δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η απολογία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές διερευνούν τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν στο όνομα παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Χθες προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 35χρονη σύντροφός του, η οποία κατά την απολογία της φέρεται να απέδωσε στον πρώην σύζυγό της την ευθύνη για τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα διέθεσε σε τυχερά παιχνίδια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσω της ΜΚΟ συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, από τα οποία στους δικαιούχους αποδόθηκαν 1.111.176 ευρώ. Το ποσό που φέρεται να αποτελεί το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Η 35χρονη αμφισβήτησε το ύψος του ποσού, κάνοντας λόγο για περίπου 900.000 ευρώ, ενώ υποστήριξε ότι οι ανάγκες των οικογενειών για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έρανοι καλύφθηκαν.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ένας διαιτητής και ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία – 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Στο μεταξύ, με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα των κατηγορουμένων στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων, μέσω συναλλαγών με λογαριασμούς PayPal, εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο ποσά ύψους 300.000 ευρώ, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.