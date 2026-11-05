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Ο 37χρονος κατηγορούμενος απέδωσε τις πράξεις του σε σοβαρή εξάρτηση από τον στοιχηματισμό, ενώ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για πολυτελή διαβίωση.

Η σύντροφός του, η οποία επίσης προφυλακίστηκε, απέδωσε την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων στον ίδιο.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων και διερευνά στοιχηματικές συναλλαγές και κεφάλαια στο εξωτερικό.

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Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο 37χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω φιλανθρωπικών εράνων για την ενίσχυση οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε «μετανιωμένος και συντετριμμένος», ζητώντας «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

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Ο ίδιος απέδωσε τις πράξεις του στην εξάρτησή του από τον στοιχηματισμό, υποστηρίζοντας: «Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ποσό μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ δεν έφτασε στους δικαιούχους, ενώ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για πολυτελή διαβίωση.

«Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές», φέρεται να υποστήριξε.

Όπως πρόσθεσε, σε καθημερινή βάση μπορούσε να πραγματοποιεί ακόμη και 30 διαφορετικά στοιχήματα. Για τους εράνους, ισχυρίστηκε ότι «οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν» και ότι «ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Η προφυλάκιση της συντρόφου του και οι έρευνες για τα χρήματα

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη. Κατά τη δική της απολογία, εκείνη απέδωσε στον Φιρινίδη την ευθύνη για τα ποσά που δεν κατέληξαν στις οικογένειες των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι ο 37χρονος τα διέθεσε στον τζόγο.

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.