Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την εκπαίδευση όλων των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων στις βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να αναδείξει το ζήτημα της διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων στην ευρωπαϊκή ατζέντα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της χώρας.

Παράλληλα, ο κ.

Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο με τις εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.

Η Ελλάδα θα επιβάλει από την 1η Ιανουαρίου 2027 απαγορευτικά στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στο θέμα της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα απασχολήσει σήμερα του ευρωπαίους ηγέτες, εστίασε στη δήλωση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δουβλίνο.

Τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μίας εθνικής στρατηγικής για μία τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμβολή που μπορεί να έχει για την ενίσχυση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και έθεσε ως στόχο «τα επόμενα 3-4 χρόνια όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης».

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της για τη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά και στην εξοικονόμηση πόρων και τόνισε ότι σκοπεύει να βάλει το συγκεκριμένο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ατζέντα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της χώρας στην ΕΕ.

Παράλληλα όμως έκρουσε και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου για ζητήματα που εγείρονται από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και που χρήζουν απάντησης, όπως το πως θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, τι επιπτώσεις θα έχει στην εκπαίδευση. «Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα τα οποία χρήζουν απάντησης», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «αυτό επιβάλει μία ανοιχτή συζήτηση με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με τις μεγάλες πλατφόρμες, την οποία η χώρα μας έχει αποδείξει ότι έχει διάθεση να κάνει, επιβάλλοντας εθνική νομοθεσία όπου κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.»

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα επιβάλει απαγορευτικά στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μία απόφαση που θα υποχρεώσει τις μεγάλες πλατφόρμες να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύοντας τον κίνδυνο εθισμού των νέων σε αλγορίθμους για να κερδίσουν κάποια επιπλέον χρήματα.

«Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση» ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός εξηγώντας παράλληλα ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.