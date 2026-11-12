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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και των τουρκικών προκλήσεων σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Ο ίδιος θα συμπροεδρεύσει σε πάνελ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ενώ θα αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο κ.

Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ανάγκη δημιουργίας δεσμευτικού πλαισίου για τη διεθνή διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Στο Δουβλίνο θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κατά την παρέμβαση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός παρουσία των υπολοίπων ηγετών της ΕΕ, αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και στη στάση της Τουρκίας απέναντι στις έρευνες που έχουν ξεκινήσει από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

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Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στους παράλογους ισχυρισμούς της Άγκυρας που ανεβάζουν την ένταση στη Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο το έχει χαρακτηρίσει παράνομο και η ΕΕ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσει σε πάνελ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και τις προσιτές τιμές ενέργειας.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και άλλοι ηγέτες και αξιωματούχοι.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας, των επενδύσεων και στην άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δώσει στην εξασφάλιση της προστασίας των θαλασσίων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και που μπορεί να συμβάλει και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

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Κατά την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή, η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ανταπόκριση που πρέπει να δείξει η Ευρώπη στις νέες προκλήσεις.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, είχε αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας ενός δεσμευτικού πλαισίου διεθνούς διακυβέρνησης της ΤΝ ενώ είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν από τη χρήση της νέας τεχνολογίας και για τη διεθνή συνεργασία που απαιτείται για να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο.

Μεταξύ των ενεργειών στις οποίες είχε αναφερθεί, ήταν και η ελληνική πρωτοβουλία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την πρόσβαση των νέων κάτω των 15 ετών στην πρόσβαση τους σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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