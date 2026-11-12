Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, τονίζοντας την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της εκεχειρίας και εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς όπως οι πρώτες ύλες.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη συζήτησης για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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Στην προοπτική της ειρήνευσης στην Ουκρανία, στη ανησυχία του για τα όσα γίνονται στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και στην ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους εστίασε στη δήλωση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Δουβλίνο.

Ακολουθεί η δήλωση του Πρωθυπουργού:

Είναι η 9η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Δυστυχώς, τεσσεράμισι χρόνια αργότερα, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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Λαμβάνουμε υπόψη και παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί πρόσφατα στις συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου.

Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής, και πιστεύω ότι εκφράζω την άποψη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για μια μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αύριο θα συζητήσουμε τη μορφή αυτής της συμμετοχής.

Πάντα πίστευα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και θα μπορούσαν να συνεπικουρούνται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήμα θα ήταν να επικεντρωθούμε στην επίτευξη εκεχειρίας και, ως ηγέτης μιας ναυτιλιακής χώρας, με προβληματίζουν ιδιαίτερα τα τεκταινόμενα στη Μαύρη Θάλασσα.

Έχω απευθύνει κάλεσμα, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για μια παγκόσμια εκεχειρία, μια παγκόσμια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτό αποτελεί σίγουρα θέμα απόλυτης προτεραιότητας για οποιεσδήποτε συζητήσεις πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες.

Βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, αρκετά μακριά από τη χώρα μου, την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια άλλη σύγκρουση που έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή και συνδέεται, επίσης, με το δεύτερο θέμα της συζήτησης που θα έχουμε σήμερα, την οικονομική ανθεκτικότητα.

Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την κοινή ανησυχία σχετικά με το πώς θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας και πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας ικανότητες και θα ξεπεράσουμε εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια, είτε αυτό αφορά τις εισαγωγές ενέργειας και την ανάγκη της Ευρώπης να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, είτε αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις ικανότητες στον τομέα του διαστήματος ή τις ικανότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ικανότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός των ορίων της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Προσβλέπω ιδιαίτερα, επίσης, στη συζήτηση που θα έχουμε αύριο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερώνει μια ειδική συζήτηση σε αυτό το θέμα. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικές, αλλά εξίσου σημαντικές είναι οι προκλήσεις και οι απειλές που ενέχει η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της πραγματικά μετασχηματιστικής τεχνολογίας. Πιστεύω είναι σημαντικό ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα σε μεγαλύτερο βάθος.