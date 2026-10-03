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Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισης ξένης κυριαρχίας ή δανεισμού των ελληνικών θησαυρών που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμικού τοπίου.

Με αφορμή την ανταλλαγή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα ιστορικά μνημεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου.

Η επανένωση των Γλυπτών αποτελεί ζήτημα ηθικής και δικαιοσύνης που ξεπερνά τα στενά νομικά τεχνικά ζητήματα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Με αφορμή την τελετή στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα στη Βρετανία και στη διεθνή κοινότητα για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

«Συνεχής η προσπάθεια μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα», τόνισε ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει ποτέ διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να «δανειστεί» τάχα τους δικούς της θησαυρούς».

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Και πρόσθεσε: «Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής».

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι η σημερινή πρωτοβουλία, δηλαδή η επιστροφή από την Βουλγαρία 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων και η παράδοση στη γειτονική χώρα των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, στηρίζεται σε μία αρχή: «Τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης της ως συνόλου», συνδέοντας άμεσα αυτή τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας με το πάγιο αίτημα της χώρας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Είναι η ίδια αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και τη συνεχή προσπάθεια μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί αυτά δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακρωτηριάζεις την ίδια του την υπόσταση.Αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο θέμα των Γλυπτών, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι «οφείλουμε λοιπόν όλοι να επανεκτιμήσουμε παλιές δοξασίες και βεβαιότητες. Και θέλω για άλλη μία φορά να είμαι σαφής. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας συνιστά μία μοναδική και μία αυτοτελή περίπτωση. Για αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου. Το οποίο δυστυχώς παραμένει βίαια διαμελισμένο».

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Διατηρώντας την οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Καλύτερες από ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας”

Αναφερόμενος στην επικύρωση της παράδοσης-παραλαβής κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις διμερείς σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, τονίζοντας ότι είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ και καλωσόρισε στη Θεσσαλονίκη τον Βούλγαρο ομόλογο του Ρούμεν Ράντεφ.

«Σε έναν κόσμο ταραγμένο, ας κάνουμε λοιπόν τη συνεργασία μας ένα παράδειγμα ασφάλειας, σταθερότητας και προόδου. Και τη σημερινή συμφωνία, το πρώτο βήμα σε αυτή την αισιόδοξη επιλογή», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.