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Στην Πιερία πραγματοποιεί περιοδεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και την παρουσία του το απόγευμα στο Λιτόχωρο, στην εκδήλωση που θα γίνει για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ήταν το Δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού όπου και προήδρευσε σύσκεψης για την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται στη περιοχή.

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Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση, εκτός από τα μεγάλα έργα, προχωρά και στην εκπόνηση τοπικών περιφερειακών σχεδίων προκειμένου, όπως είπε, «να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις».

Το πολιτικό μήνυμα που έστειλε από την Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι «μιλάω για μία Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή, για αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση».

Η περιοδεία του πρωθυπουργού θα συνεχιστεί με επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπα, θα ακολουθήσει η εκδήλωση στο Λιτόχωρο και μετά θα το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ενώ θα ολοκληρωθεί με συζήτηση που θα έχει με κατοίκους της πόλης.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)