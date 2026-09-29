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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη περί νοικοκύρηδων, τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει τη στήριξη όλων των πολιτών.

Παράλληλα, προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις των βουλευτών Σπύρου Κουλκουδίνα και Κώστα Τσιάρα σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις μετακινήσεις των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη της κυβέρνησης μεγαλύτερη προσοχή στις τοποθετήσεις τους κατά τη διάρκεια των προσεχών εμφανίσεών του και του υπουργικού συμβουλίου.

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Έντονο εκνευρισμό προκάλεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της κυβέρνησης και βουλευτών που τις τελευταίες ημέρες μονοπωλούν την επικαιρότητα και δίνουν «πάτημα» στην αντιπολίτευση για κριτική.

Ειδικά η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη περί «νοικοκύρηδων και κακομοίρηδων» δεν ήχησε καθόλου καλά καθώς εκφράστηκε σε μία χρονική στιγμή που το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να προσεγγίσει και πάλι ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει την Νέα Δημοκρατία και που σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από κάποιες κυβερνητικές επιλογές. Ο διαχωρισμός των ψηφοφόρων δεν βοηθά το κυβερνητικό αφήγημα για αυτό και ζητήθηκε από τον υφυπουργό Εξωτερικών να ανασκευάσει ενώ τον «άδειασε» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζοντας τη δήλωση του άστοχη.

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Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη για «κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η πολιτική της είναι να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες, σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων: ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

«Αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το «DNA» της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών, όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα, οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προβληματισμό προκάλεσαν και οι δηλώσεις των βουλευτών Σπύρου Κουλκουδίνα και Κώστα Τσιάρα, σχετικά με την ένταση της κρίσης και τις μετακινήσεις των πολιτών. Ο Παύλος Μαρινάκης κάλυψε τους δύο βουλευτές όμως η θέση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι τέτοιες δηλώσεις προκαλούν ζημιά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση.

Μπροστά σε τέτοια περιστατικά που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα και εντείνουν την εσωστρέφεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα, τόσο στην κοινωνία όσο και σε στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος.

Από τη Δυτική Αττική -και συγκεκριμένα από τον Ασπρόπυργο- που θα επισκεφθεί σήμερα, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προτεραιότητα της να στηρίξει την κοινωνία ενώ θα μιλήσει και για τις παρεμβάσεις που έρχονται. Ανάλογο μήνυμα αναμένεται να στείλει και αύριο, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα απαιτήσει από τα μέλη της κυβέρνησης περισσότερη προσοχή στη συμπεριφορά και στις τοποθετήσεις τους.