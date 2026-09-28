Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει από το εξωτερικό και επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ενεργειακής κρίσης.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει στοχευμένες παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης για την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιδιώκει τον περιορισμό της εσωστρέφειας στο κυβερνητικό στρατόπεδο ενόψει των εκλογών της άνοιξης.

Τέλος, η κυβέρνηση αναμένει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από σχεδόν μία εβδομάδα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και για επαφές με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές και ξένους ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στο Μέγαρο Μαξίμου και στρέφει το βλέμμα του στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

Μέλημα του πρωθυπουργού, όπως το προανήγγειλε και μέσω της χθεσινής κυριακάτικης ανάρτησης του, είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ένα θέμα που λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω των διεθνών εξελίξεων και των αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές. Χαρακτηρίζοντας την «άμεση κυβερνητική προτεραιότητα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έρχονται για να στηθούν αναχώματα απέναντι στην ενεργειακή κρίση «με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης». Η κυβέρνηση βλέπει μπροστά της το ενδεχόμενο ενός πολύ δύσκολου χειμώνα για τους πολίτες και θα επιχειρήσει με στοχευμένα μέτρα να περιορίσει τις επιπτώσεις της νέα κρίσης που προκαλεί ασφυκτικές πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Advertisement

Advertisement

Ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η αρχή της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου θα ξεκινήσει από μεθαύριο, 30 του μήνα, με τις ανακοινώσεις για παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης. Αυτές οι ανακοινώσεις αλλά και πιθανότατα νέες προσπάθειες για τη συγκράτηση της ακρίβειας θα γίνουν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ουσιαστικά στο κάδρο είναι μόνο το diesel κίνησης καθώς δεν έχει υπάρξει έως τώρα η παραμικρή αναφορά για κάποιο μέτρο που θα στοχεύσει στη μείωση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Συνέχεια θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου με παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης ημερομηνίας είναι η εξέταση των διεθνών τιμών πετρελαίου, προκειμένου το οικονομικό επιτελείο να έχει στη διάθεση του όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα. Για να οριστικοποιηθεί όμως το ύψος της παρέμβασης απαιτείται συνεννόηση και με τα διυλιστήρια, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να επιτευχθεί συμφωνία προκειμένου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει από τα 1,50 με 1,60 ευρώ. Δηλαδή κάτω από το όριο των 1,75 που είχε θέσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες, στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Σε κάθε περίπτωση οριστικές αποφάσεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Εκεί που αναμένονται καθυστερήσεις και με αβέβαιο αποτέλεσμα είναι στο θέμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο Bloomberg για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, ξεκαθάρισε ότι περιμένει από τις Βρυξέλλες να δοθεί η δυνατότητα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Σε διαφορετική εξέλιξη, όπως παραδέχθηκε, ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος.

Στροφή στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό

Εκτός όμως από τα θέματα οικονομικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός θα ασχοληθεί και με ζητήματα λειτουργίας της κυβέρνησης. Κάποιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών ενισχύουν την εσωστρέφεια και προκαλούν ενδοκυβερνητικές κόντρες ενώ δίνουν δικαιώματα στην αντιπολίτευση να εντείνει την κριτική της, σε μία περίοδο που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει το κυβερνητικό έργο ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της άνοιξης. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και η επιτάχυνση της εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να πείσει τους πολίτες να δώσουν μία νέα κυβερνητική θητεία στη Νέα Δημοκρατία.