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Μητσοτάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για έλλειψη διάθεσης συναίνεσης και υιοθέτηση στείρας αντιπολιτευτικής στάσης που εμποδίζει τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές.

Η κυβέρνηση καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ στροφή προς τον λαϊκισμό και πολιτική ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς το ως κόμμα δορυφόρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στελέχη της κυβέρνησης επικρίνουν τις οικονομικές προτάσεις των δύο κομμάτων και προβάλλουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ανάπτυξη.

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Σφοδρή κριτική κατά τη στάσης της αντιπολίτευσης -και ειδικά του ΠΑΣΟΚ- αναμένεται να ασκήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η τακτική της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από μέρους της για διακομματική συναίνεση, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα αλλαγών στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

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«Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δική του πρόταση -να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούν-, μόνο και μόνο διότι δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας», ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ και αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα αυτή τη θέση από το βήμα της Βουλής.

«Θεωρώ ότι κάναμε μία ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και «αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο». Νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς, δεν κατάφερε ούτε στη Συνταγματική Αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί», είχε υποστηρίξει ο πρωθυπουργός.

Το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν είναι όμως το μόνο σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κατηγορήσει την Χαριλάου Τρικούπη για όλο και πιο λαϊκίστικο λόγο ενώ μόλις χθες, με αφορμή και τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα για ενδεχόμενη συνεργασία του κόμματος του με την ΕΛΑΣ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωση του τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα».

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει έναν διμέτωπο αγώνα κατά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τα δύο κόμματα για ψευδείς κοστολογήσεις των προγραμμάτων τους και όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές είναι ο μόνος ρεαλιστικός πολιτικός στόχος για να παραμείνει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.