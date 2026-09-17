Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, αξιοποιώντας διαθέσιμα δημοσιονομικά αποθέματα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, με πιθανή αύξηση των δικαιούχων του σχετικού επιδόματος από τον Οκτώβριο.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα ανακοινώσει τις οριστικές λεπτομέρειες των μέτρων προς το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εστιάζει στην προσέλκυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, επιδιώκοντας την ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

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Έμμεσο μήνυμα για λήψη νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έστειλε χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), όπου παρέστη και συζήτησε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Κώστα Γεράρδο.

Ο πρωθυπουργός, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, έκανε λόγο για «εφεδρείες» που υπάρχουν σημειώνοντας ότι αυτό πηγαίνει σε όσους έλεγαν «δώστε τα όλα». Λίγο νωρίτερα είχε προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ανάλυση της κατάστασης στο πεδίο της ενέργειας, ενόψει ενός δύσκολου -όπως όλα δείχνουν- χειμώνα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ένα «μαξιλαράκι» ύψους περίπου 150 εκατ ευρώ που έχει κρατηθεί ως εφεδρεία και πιθανότατα θα διατεθεί για νέες παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην ανάσχεση του ενεργειακού κόστους ενώ μελετώνται τα επόμενα βήματα του οικονομικού επιτελείου προς αυτή την κατεύθυνση. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι τα όποια νέα μέτρα υπάρξουν θα έχουν σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Ήδη εξετάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση τα όποια μέτρα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο προς το τέλος του μήνα και θα ισχύσουν πιθανότατα από τις αρχές Οκτωβρίου.

«Σε ένα περιβάλλον που το αυξημένο κόστος ζωής μονοπωλεί ουσιαστικά τη συζήτηση, ερχόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις -βλέπετε τώρα τι γίνεται ας πούμε στον τομέα των καυσίμων-, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτή την ανάπτυξη.

Όπως εσείς θέλετε ο εργαζόμενός σας να έχει μέρισμα και όφελος από την καλή πορεία της επιχείρησης, έτσι και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μελλοντικές του κινήσεις πιθανότατα να αποκαλύψει ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην ΕΡΤnews, την πρώτη μετά τη ΔΕΘ.

Η έμφαση στους αναποφάσιστους

Την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, δύο νέες δημοσκοπήσεις έβλεπαν το φως της δημοσιότητας.

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Αυτό που προκύπτει από τα ευρήματα τους είναι μία μικρή άνοδο που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες των μέτρων στη ΔΕΘ, η μεγάλη απόσταση που χωρίζει την κυβερνώσα παράταξη από τη δεύτερη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και ένα «τσίμπημα» που πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Επίσης φάνηκε μία σημαντική υποχώρηση στα νούμερα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ενώ επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί και η δυναμική του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά που όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

Σύμφωνα λοιπόν με την Pulse, η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, στο 17% κινείται η ΕΛΑΣ και στο 12% το ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll ανεβάζει στο 31% τη ΝΔ, δείχνει την ΕΛΑΣ στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%.

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Υψηλό πάντως παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων και εκεί θα στρέψει το ενδιαφέρον του το Μέγαρο Μαξίμου, σε μία προσπάθεια να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα και κυρίως να ανέβει αρκετά πάνω από το 30%, πλησιάζοντας το όριο της αυτοδυναμίας που παραμένει και ο ξεκάθαρος στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου το δίλημμα κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, που δεν είναι άλλο από το «ελπίδα ή περιπέτεια». Οπότε το επόμενο διάστημα και μέχρι τη διενέργεια των εκλογών θα επαναφέρει αυτό το δίλημμα στο δημόσιο διάλογο ενώ παράλληλα μέσω της άσκησης του κυβερνητικού έργου και της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα επιχειρεί να πείσει τους αναποφάσιστους για τις προοπτικές που θα δώσει στη χώρα μία νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από σοβαρές διεθνείς εξελίξεις.

«Όπως κι εσείς θέλετε να καταλάβετε τους καταναλωτές σας, κι εμείς πρέπει να καταλάβουμε τους πολίτες και τις πραγματικές τους ανάγκες και να τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό.

Νομίζω ότι το πιο βασικό και αυτό που είναι σε έναν βαθμό κοινό είναι ότι πρέπει να σέβεστε τον πελάτη και εμείς σε έναν βαθμό ως «CEO της πολιτείας» πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες και να καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους ανάγκες και να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία ή να τους θεωρούμε δεδομένους», είπε χαρακτηριστικά χθες στον ΣΕΛΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας έτσι και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης λίγους μήνες πριν από την εκλογική αναμέτρηση ενώ τόνισε την κρισιμότητα της προσαρμοστικότητας και της ταχύτητας καθώς οι αλλαγές είναι ραγδαίες.

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