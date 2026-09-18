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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη μείωση της τιμής εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, την επαναφορά πλαφόν στο κέρδος και την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με συγκεκριμένα κόμματα, τονίζοντας ότι ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αυτοδυναμία.

Επιπλέον, ο ίδιος εγκαινίασε το αθλητικό πάρκο στο Ελληνικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και της συνέπειας στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

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Δεν είχαν περάσει ούτε δύο εβδομάδες από τις εξαγγελίες των μέτρων της ΔΕΘ και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της συνέντευξης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ανακοίνωσε νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη από την κυβέρνηση καθώς στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη ΔΕΘ έως σήμερα υπήρξε νέα όξυνση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων απαιτούσε δραστικές ενέργειες και άμεσα αντανακλαστικά καθώς οι προβλέψεις που υπήρχαν για τον χειμώνα που έρχεται ήταν δυσοίωνες.

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«Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στον Παναγιώτη Στάθη και αναφέρθηκε στη νέα εθνική παρέμβαση για τις τιμές των καυσίμων.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

-Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 που έκλεισε πέρυσι

-Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

-Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

-Επέκταση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο

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Είναι προφανές από το πλέγμα των μέτρων ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Για να φτάσουμε στις χθεσινές εξαγγελίες είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες πολύωρες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου, συνεχής συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και συνεννόηση με παράγοντες της αγοράς καθώς στην νέα προσπάθεια συγκράτησης του ενεργειακού κόστους εμπλέκονται άμεσα και τα διυλιστήρια.

Οι λεπτομέρειες, τα ακριβή νούμερα και οι εξειδικεύσεις των νέων παρεμβάσεων θα γίνουν από το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη Δευτέρα.

Κυβερνητικές πηγές μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τόνισαν τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ενώ έκαναν λόγο για «συνετή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης», κάτι που υπογράμμισε στη συνέντευξη του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι «δώσ’ τα όλα», εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός απαντώντας έτσι εμμέσως και στην αντιπολίτευση.

«Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ

Μία σημαντική είδηση όμως που βγήκε από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η αλλαγή στάσης στο θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης του ΕΦΚ, υπογραμμίζοντας όμως ένα καθοριστικό «αστερίσκο».

«Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ΕΦΚ. Αν όμως είχαμε μία ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε, προσωρινά», είπε ο πρωθυπουργός αφήνοντας έτσι ένα «παράθυρο» για μία παρέμβαση που ζητούν φορείς αλλά και αντιπολίτευση.

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«Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πλέον μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στις συνεννοήσεις με τις Βρυξέλλες.

Εκτός όμως από τις ανακοινώσεις των νέων μέτρων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στάση της αντιπολίτευσης ασκώντας κριτική στις προτάσεις ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. «Λόγια του αέρα» χαρακτήρισε τις υποσχέσεις των δύο κομμάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας τη σημασία του «κάλλιο πέντε και στο χέρι» από τις ακοστολόγητες προτάσεις.

Επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αν το αποτέλεσμα των εκλογών απαιτεί συγκυβέρνηση, ενώ ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν θα συνεργαστεί η ΝΔ με τα κόμματα των Κυριάκου Βελόπουλου και Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στόχος για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει η αυτοδυναμία και για αυτόν θα εργαστεί μέχρι την εκλογική αναμέτρηση.

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Ο πρωθυπουργός εγκαινίασε το The Ellinikon Sports Park

Μέχρι όμως να διεξαχθούν οι εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, στις μεταρρυθμίσεις και στην παράδοση έργων που έχουν υλοποιηθεί. Ένα από αυτά είναι και το The Ellinikon Sports Park, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν χθες το βράδυ.

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«Ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, ανήκει τελικά στους κατοίκους ολόκληρης της Αττικής, στους ερασιτέχνες, στους επαγγελματίες αθλητές και τους Παραολυμπιονίκες μας, μία υποδομή την οποία και θα αποκαλούσα έναν σημαντικό «πνεύμονα» για μία καλύτερη καθημερινότητα, αλλά κι ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα» ανέφερε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι «αναμφίβολα, λοιπόν, αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή σε μια εθνική προσπάθεια που περιλαμβάνει κατασκευές και ανακαινίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, με εκατοντάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα».

Όπως είπε, «το έργο αυτό το οποίο σήμερα παραδίδεται από τη Lamda αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές όψεις του κυβερνητικού μας οράματος για την Αττική και όχι μόνο» και έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «προϋποθέσεις για μια τέτοια πρόοδο στις μέρες μας είναι τρία άυλα πλεονεκτήματα, τα οποία ξεκινούν από το ίδιο γράμμα: η σταθερότητα, η συνέχεια και η συνέπεια.»

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